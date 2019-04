Limbajul de mahala în politica dâmboviţeană

Final de săptămână electorală cu atacuri verbale violente. În timpul unui miting al liberalilor în Alexandria, preşedintele Ludovic Orban şi-a atacat adversarii politici, făcând unele afirmaţii dure la adresa femeilor social-democrate. Drept răspuns, preşedintele PSD l-a catalogat pe Orban drept “un măscărici”. Genul acesta de declaraţii au vizat-o, în trecut, şi pe actuala colegă de partid a liderului liberal, Raluca Turcan, iar vorbele de mahala par a fi ceva obişnuit în politica românească.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a făcut unele consideraţii jignitoare la adresa femeilor din PSD, în timpul unui miting al liberalilor organizat în Alexandria. “Aduceţi-vă aminte ce a făcut, nici nu îi ştiu bine numele. Cum o cheamă pe europarlamentarul care a vrut să fure la vot în Parlamentul European? Grapini! Grapini a vrut să fure la vot în văzul întregii Europe! Vă daţi seama de ce sunt ăştia capabili în fiecare secţie de votare? Cu ochii pe ei şi cu parul pe ei, cu plângeri penale la îndemâna fiecărui delegat la secţia de votare din partea Partidului Naţional Liberal!’, a precizat Orban.

Nu este pentru prima dată când liderul liberal are o astfel de manifestare. În 2006, Ludovic Orban şi-a atacat chiar actuala parteneră politică, Raluca Turcan. “La nivelul conducerii centrale a PNL am avut două doamne: Mona Muscă şi Raluca Turcan. Mona a plecat pentru că era ocupată să-şi ţină cuvântul faţă de Băsescu. Am rămas cu Raluca Turcan, asta e, ce să facem?! Vă recomand să nu urmaţi stilul de carieră politică al Ralucăi Turcan. Nu trebuie să treceţi prin patul niciunui şef dacă vreţi să ajungeţi în funcţii publice importante”, declara Orban, la o întrunire a femeilor liberale.

Dragnea, despre Orban: “Un măscărici”

Reacţia PSD la afirmaţiile lui Orban a avut loc, la Iaşi, unde Liviu Dragnea a afirmat despre liderul PNL că “este un măscărici! (…) Şi-a permis să jignească a nu ştiu câta oară femeile. Eu îmi cer scuze în numele lui tuturor doamnelor şi domnişoarelor din România şi din PSD. Dar reţineţi, numai un om frustrat, un om cu probleme urăşte femeile”. Şi premierul Viorica Dăncilă a reacţionat la declaraţia lui Orban, precizând că “un aşa-zis lider de partid şi-a permis să jignească femeile din PSD, iar acest lucru este de neacceptat. Un om care jigneşte femeile este un om slab. Să nu uite că a jignit astăzi multe femei, mame, soţii, fiice şi cred că acest lucru nu-i face onoare”.

Acest gen de atacuri, însă, nu este o excepţie în peisajul politicii româneşti. În urmă cu cinci ani, fostul ministru al Transporturilor, Ioan Rus, a fost nevoit să demisioneze, după ce a făcut o serie de afirmaţii scandaloase, în timpul unui interviu televizat. “România are trei milioane de oameni să zicem, din forţa activă, în acest moment în Occident. 3 milioane, dintre care vreun milion sunt fierar-betonişti, zidari şi aşa mai departe. Lucrează în construcţii, autostrăzi etc. prin Europa. Au poate 1.500 de euro salariu. O spun foarte direct. De banii ăştia copiii se fac golani acasă şi nevastă-sa curvă”.

Un alt episod de acest gen a avut loc, anul trecut, în Parlament, când senatorul PSD, Şerban Nicolae, şi deputata USR, Cosette Cichirău, şi-au adresat, reciproc, jigniri. Chichirău l-a indicat pe Şerban Nicolae când a afirmat că “cei care fură sunt în Parlament”, senatorul replicându-i: “Penală e mama care v-a facut aşa nesimţită (…) Nu am furat nimic, de ce nu faceţi o plângere penală la adresa mea? Vă rog frumos să nu mai râdeţi, e o imagine dezolantă”. Dialogul a continuat, deputata spunând că senatorul a fost şofer la “grupul infracţional organizat”. “Dvs. sunteţi atât de proastă, încât e incredibil ce spuneţi!”.