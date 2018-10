Liniştea PSD dinaintea remanierii

Karina Knapek

Deşi erau aşteptate noi declaraţii despre mult anunţata remaniere guvernamentală, în PSD a fost ieri linişte. Nici un lider nu a ieşit la declaraţii, nici o sursă nu a mai eliminat sau adăugat vreun nume pe lista remaniaţilor. A rămas în atenţie vechiul conflict Dragnea-Tăriceanu, motiv pentru care liderul ALDE şi partidul său au fost scoşi în faţă, captând întreaga atenţie.

O primă informaţie bombă a fost că, pe fondul conflictului cu Liviu Dragnea, liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, vrea să rupă coaliţia. Motivul ar fi fost disputele privind remanierea lui Tudorel Toader de la Ministerul Justiţiei din cauza refuzului acestuia de a da o ordonanţă de urgenţă pe amnistie şi graţiere. PSD ar încerca chiar un vot în favoarea moţiunii simple a PNL şi USR împotriva lui Toader, care va fi dezbătută astăzi şi votată mâine în Camera Deputaţilor. Deşi nu-l pot demite prin adoptarea unei astfel de moţiuni, pesediştii vor să dea măcar un semnal că ministrul Justiţiei nu mai are susţinere politică.

Tot liderul ALDE a fost subiectul unei alte ştiri bombă. Şi anume că i s-a propus postul de premier din partea opoziţiei, respectiv al unui guvern ALDE - PNL - UDMR – nemulţumiţii din PSD - minorități naționale. Şi asta exact în ziua în care liberalii se mobilizau pentru depunerea unei moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă, perspectivă în care au nevoie de voturi şi de la parlamentarii puterii. Totuşi, şansele ca Tăriceanu să treacă în Opoziţie sunt minime, deşi liderul ALDE are experienţa unei guvernări cu susţinere minoritară în Parlament, după ce în 2007 a scos PD de la guvernare.

“Nu suntem făcuţi de aceeaşi mamă”

Pe fondul acestor informaţii, liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat ieri că relaţia sa cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea, nu este nici mai bună, nici mai rea ca acum 4-5 zile. "Eu am văzut în ultimele zile în România, şi m-am obişnuit cu lucrul acesta, zvonul bate realitate. Faptul că din când în când avem puncte de vedere diferite nu trebuie să mire pe nimeni, că nu suntem făcuţi din aceeaşi mamă, dar acest lucru nu înseamnă că relaţia e deteriorată sau e pusă sub semnul întrebării funcţionarea coaliţiei. Dacă ceea ce declar e suficient, dacă nu am să mai insist pe viitor", a declarat Tăriceanu. Întrebat despre atacurile unor social- democraţi la adresa ALDE, el a răspuns: "fiecare cât îl duce mintea".

În tot acest timp, dinspre liderii PSD, linişte totală. Nimic despre remaniere, nici o ironie la adresa lui Tăriceanu sau ALDE. Premierul Dăncilă anunţase pentru ieri încheiarea evaluării miniştrilor şi transmiterea aceseteia conducerii PSD. Nici un lider nu a ieşit ieri cu vreo declaraţie pe această temă. Doar o informaţie neoficială că şedinţa Cex al PSD, în care se va decide remanierea, se va amâna pentru săptămâna viitoare. Şi ieşirea timidă a unui ministru. Întrebat dacă se teme de o remaniere, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu a răspuns: "Ce este important pentru mine este ce îşi propune să facă stânga românească pe mai departe. Este importantă performanţa întregului Guvern, este importantă echipa, este important ce ne dorim să facem pe mai departe şi modul în care implementăm programul de guvernare. În sensul acesta, nu am temeri, pentru că aceste obiective cred că sunt mai importante decât persoanele, de aceea nu contează dacă ocup sau nu ocup o funcţie", a mai spus Negrescu. Cu o seară în urmă, nici mistrul Finanţelor, Eugen Teodorovici nu a fost mai darnic cu informaţiile. Întrebat şi el dacă îi este teamă de o posibilă remaniere, Teodorovici a spus că vede altfel lucrurile şi că este preocupat doar să-şi facă treaba. „După mulţi ani de zile, eu fiind poate cel mai vechi dintre colegii mei în administraţie, văd altfel lucrurile. Sunt preocupat să îmi fac treaba mea, şi că e weekend, şi că e noapte, şi că e zi.(...) Decizia o ia premierul”, a declarat Teodorovici, la Antena 3.

Propunere de armistiţiu

Tăriceanu venit ieri cu noi explicaţii, aşa cum i-a cerut Dragnea, după ce a afirmat că România nu este pregătită să preia preşedinţia Consiliului UE. "Eu m-am referit şi am observat că şi premierul a înţeles mesajul meu, la faptul că politic suntem permanent în scandaluri şi se exportă subiectul la nivel european, eu mi-aş fi dorit să existe un fel de armistiţiu cu privire la mijloacele prin care ducem lupta politică. Să renunţăm la plângerile penale practicate cu spor de Orban şi liberali. Să nu exportăm aceste dispute la nivelul ţărilor europene. Suntem singura ţară care face asta şi e regretabil", a declarat Tăriceanu.

Remanierea, şpagă pentru baroni

Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat ieri că remanierea guvernamentală anunţată de PSD nu este decât "o şpagă" ."Această remaniere guvernamentală nu este altceva decât un mod prin care Liviu Dragnea dă şpagă către baronii care i-au salvat scaunul de preşedinte, oferindu-le nişte poziţii de miniştri şi îi pedepseşte pe baronii care s-au răsculat împotriva lui", a afirmat Orban. În opinia sa, remanierea ar trebui să înceapă cu premierul Viorica Dăncilă “cea mai nepotrivită persoană să conducă un Guvern”, care nu se poate evalua nici pe ea. De asemenea, el consideră că această remaniere nu va aduce nimic bun în guvernarea României”, a afirmat liderul PNL.