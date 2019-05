Liviu Dragnea a anunțat o nouă schimbare în Guvernul Dăncilă

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat noi schimbări în Guvernul Dăncilă și legile ce vor fi promovate în Parlament.

"Guvernul României va rămâne în funcţiune, va continua implementarea programului de guvernare. În Parlament avem deja nişte legi noi. Legea care prevede interzicerea exportului de buşteni din România. Ştiu că e deranj mare. Cine vrea să exporte, trebuie să facă mobilă în România şi exportă mobila. Am depus legea în Parlament. Avem legea dublului standard, am depus legea privind cartea verde a românilor. Acum n-o să plecăm acasă, va funcţiona guvernul. Oricum trebuie să mai găsim un om, pentru că domnul Viorel Ştefan a fost, până la urmă, acceptat la Curtea Europeană de Conturi" a declarat Liviu Dragnea la DCnews Live.