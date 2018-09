Liviu Dragnea a participat la ședința de guvern de urgență

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a venit marţi după-amiază la sediul Guvernului.



La Palatul Victoria se mai află, alături de premierul Viorica Dăncilă, şi ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici.



Prezenţa lui Dragnea la Palatul Victoria ar putea fi în contextul deciziei şefului statului privind rectificarea bugetară.



Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat marţi că şedinţa CSAT a fost suspendată, iar Guvernul trebuie să vină cu un nou proiect privind rectificarea, în care să renunţe la tăierile bugetare în zona securităţii naţionale.



El a arătat că în şedinţa CSAT nu s-a putut obţine consens, astfel că avizul necesar pentru rectificarea bugetară nu a putut fi emis.



Ulterior, în cadrul unor declaraţii de presă susţinute la Palatul Victoria, ministrul Eugen Teodorovici a afirmat că Guvernul are obligaţia de a cere şi nu de a aştepta un aviz al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), susţinând că suspendarea şedinţei CSAT nu are temei legal.



"În primul rând, Guvernul are obligaţia de a cere şi nu de a aştepta un aviz al CSAT. Asta este ceea ce legea prevede în mod foarte clar. De asemenea, - şi am văzut cu toţii, şi noi în şedinţa CSAT şi, după aceea, în conferinţa domnului preşedinte - faptul că s-a suspendat şedinţa CSAT. Acest lucru nu este prevăzut de niciun fel de prevedere legală. Practic, suspendarea nu are temei legal", a declarat Teodorovici. AGERPRES