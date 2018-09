Liviu Dragnea nu se teme că va fi înlăturat din fruntea Camerei Deputaţilor

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea spune că nu se teme că va fi înlăturat de la şefia Camerei Deputaţilor, după ce liberalii au anunţat că iniţiază un demers în acest sens.



Întrebat dacă se teme de demersul liberalilor privind iniţierea unei proceduri de demitere din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, Dragnea a răspuns: "Nu".



Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni că liberalii au luat decizia de a demara procedura de demitere din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor a lui Liviu Dragnea.



"Motivele care vor sta la baza demersului nostru sunt motive care ţin de gravele prejudicii de imagine aduse Parlamentului României prin menţinerea în fruntea Camerei Deputaţilor a unui cetăţean precum Dragnea, de două ori condamnat penal, care are o percepţie îngrozitoare şi care nu face altceva decât să deterioreze imaginea unei instituţii fundamentale a statului român, cum este instituţia Parlamentului. La baza solicitării noastre vor sta temeiuri de încălcare a Constituţiei, a Regulamentului Camerei Deputaţilor, cum ar fi refuzul de convocare a unei sesiuni extraordinare atunci când condiţiile procedurale au fost îndeplinite, cum ar fi angajarea de poziţii publice la nivel internaţional în numele Camerei Deputaţilor fără existenţa unei hotărâri a Parlamentului şi, practic, substituirea lui Liviu Dragnea Camerei Deputaţilor", a declarat Orban la Palatul Parlamentului.



Şi USR va susţine demersul PNL cu privire la demiterea lui Liviu Dragnea din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, a anunţat, luni, deputatul USR Ionuţ Moşteanu.



"Liviu Dragnea nu are ce să caute în această funcţie de al treilea om în stat, este o pată pentru această instituţie. Vom susţine demersul liberalilor, suntem de acord, am văzut ceva, nu am primit de la PNL detalii, am văzut ceva în presă, suntem oricând împotriva lui Liviu Dragnea", a declarat Moşteanu la Parlament. AGERPRES