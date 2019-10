Lovitură pentru opoziție. Dezbaterea şi votul moţiunii de cenzură pentru sâmbătă

Birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului au decis miercuri, în lipsa reprezentanţilor Opoziţiei, ca dezbaterea şi votul moţiunii de cenzură să aibă loc sâmbătă, de la ora 11,00.

Moţiunea intitulată "Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgenţă!" va fi citită miercuri, la ora 15,00, a declarat vicepreşedintele Camerei, Florin Iordache.



"Cele două Birouri permanente reunite au stabilit pentru astăzi citirea şi sâmbătă, la ora 11,00, dezbaterea şi votul. Dacă nu va fi cvorum sâmbătă, va urma un nou Birou permanent reunit, care va stabili o altă dată de dezbatere a moţiunii. Dar programul pe care l-am stabilit astăzi este cel cu citire la ora 15,00 şi sâmbătă la ora 11,00 - dezbatere şi vot. Eu am invocat următorul lucru: cei 237 care au semnat înseamnă că au şi citit ceea ce au semnat. În consecinţă, se pot exprima şi sâmbăta şi vinerea şi joia. Deci care este diferenţa că exprimă votul vinerea sau sâmbăta sau duminica? Au mai fost moţiuni de cenzură care au fost citite şi duminica. Din câte ştiu eu, dacă există o urgenţă pentru a debarca acest Guvern, putem veni şi sâmbătă, putem veni şi duminica şi aşa mai departe", a spus Iordache, la finalul şedinţei Birourilor permanente reunite.



Potrivit acestuia, "regulamentar, ziua de sâmbătă vine exact la trei zile de la prezentare".



"Înţeleg că este o urgenţă să fie debarcat acest Guvern. Pentru noi este o urgenţă să arătăm că aceşti 237 care au semnat nu vor vota. Noi spunem foarte clar că această moţiune de cenzură nu are nici substanţă şi nici nu poate convinge, deci nu poate fi adoptată", a adăugat Iordache.



Referindu-se la cei patru parlamentari PSD care au semnat moţiunea de cenzură, Florin Iordache a arătat că votul nu este imperativ, deci "fiecare îşi asumă".



"Dacă cei care au semnat-o nu doresc să intre în sală, doresc să boicoteze şi aşa mai departe - demonstrează fie că nu-i interesează, fie că e un demers populist", a arătat deputatul PSD.



Moţiunea, intitulată "Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgenţă!", are 237 de semnături de la parlamentari PNL, USR, PMP, UDMR, PRO România, ALDE, doi deputaţi ai minorităţilor naţionale, patru parlamentari PSD şi un deputat independent, după cum a anunţat prim-vicepreşedintele liberalilor Raluca Turcan. AGERPRES