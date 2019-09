Luceafărul huilei vrea să fie “președintele care face”

Miron Cozma s-a prezentat, ieri, la Biroul Electoral Central, pentru a-și depune candidatura la alegerile prezidențiale, flancat de un grup de rockeri bikeri - prietenii care l-au ajutat să strângă semnăturile necesare. Nu a avut noroc la această primă încercare, deoarece nu a scris numărul de semnături pe fiecare filă din dosarele predate. A plecat acasă cu cele 50 de bibliorafturi și trebuie să revină înainte de 22 septembrie, data limită pentru depunerea candidaturilor.

Fostul lider al minerilor din Valea Jiului și-a anunțat public intenția de a candida pe 23 iunie, cu mențiunea că vrea să fie “presedintele care face” și își propune să îi aducă înapoi în țara pe românii plecați să muncească în străinătate. După cum susține, pe lângă motocicliști, îl sprijină să ajungă președinte transportatori din mai multe sindicate, fotbaliști de la mai multe cluburi din țară, oameni de cultură și oameni simpli care s-au săturat de actualii politicieni.

“Inclusiv din județul lui Klaus Iohannis am primit semnături. Am fost plăcut impresionat și de semnăturile machedonilor din Constanța. Am fost personal să le iau. Am primit multe semnături și din București, din Valea Jiului, Hunedoara, Gorj. Chiar și din Satu Mare, de unde nu mă așteptam. Mai am acasă semnături din Brăila și Prahova, pe care nu am mai apucat să le pun în dosare, pentru că deja le pregătisem pentru predare. Nu am semn electoral, nu vreau nici slogan, pentru că nu îmi plac lozincile. Deviza mea este credința, muncă, dreptate”.

Pe lângă anii petrecuți în închisoare, condamnat în dosarele Mineriadelor, Cozma a avut 7 ani interzis dreptul de a alege și de a fi ales, dar interdicția a expirat în 2014. În 2015, a fost reabilitat prin lege. De atunci, conduce Partidul Social Democrat al Muncitorilor, dar nu candidează din partea acestei formațiuni, ci ca independent.