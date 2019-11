Lucian Bode: Am votat pentru o Românie în care îmi doresc să-mi cresc copiii

antena3

Ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode, a declarat la Zalău, la ieşirea de la urne, că a votat pentru o Românie care se poate dezvolta şi în care să îşi poată creşte copiii.



"În primul rând, am votat pentru continuitate, am votat pentru o Românie în care îmi doresc să-mi cresc copiii, am votat pentru o Românie în care toţi suntem egali în faţa legii, am votat pentru o Românie care se poate dezvolta, am votat pentru o Românie în care cu toţii ne-am dori să ne dezvoltăm", a precizat ministrul Transporturilor.



Acesta a adăugat faptul că preşedintele este cel de care depinde în mare măsură modul în care ţara noastră este privită în Europa.



"Preşedintele dă direcţia. Îmi doresc şi pentru următorii cinci ani ca România să fie respectată în Europa, să fie tratată de la egal la egal cu partenerii ei şi acest lucru depinde foarte mult de preşedintele României", a subliniat Lucian Bode.

