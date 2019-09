Ludovic Orban a anunţat când va fi depusă moţiunea de cenzură

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, că s-au strâns 237 de semnături pe moţiunea de cenzură, fiind discuţii cu încă 10 parlamentari de la minorităţi, PSD şi independenţi pentru a se alătura acestui demers, menţionând că moţiunea va fi depusă la începutul săptămânii viitoare.



"Data finală o stabilim împreună cu toţi cei care susţin moţiunea de cenzură. Cu siguranţă vom depune săptămâna viitoare, la începutul săptămânii viitoare. Până acum am discutat despre ziua de luni, dar mai rămâne să mai calculăm un pic posibilul calendar să vedem ce contramăsuri ar putea să pregătească cei de la PSD. Până astăzi avem cu patru semnături peste numărul de semnături necesare pentru trecerea moţiunii de cenzură. Avem aici 237 de semnături. În afară de aceste semnături, avem angajate discuţii cu încă peste 10 parlamentari, fie pentru semnături, fie pentru susţinerea moţiunii prin vot. Sunt parlamentari independenţi, sunt parlamentari ai minorităţilor naţionale şi parlamentari PSD dintre cei cu care purtăm discuţii în continuare", a afirmat Orban, la Parlament.



Întrebat dacă sunt parlamentari PSD printre cei care au semnat moţiunea, Orban a spus: "Veţi vedea semnatarii moţiunii în momentul în care vom depune moţiunea".



"Veţi vedea cine a semnat moţiunea de cenzură, ce pot să vă spun clar, limpede, că există în momentul de faţă 237 de semnături şi că vom continua discuţiile până la momentul depunerii. (...) Normal că ne bazăm (pe cele 237 de semnături - n.r.) nu putem să ne imaginăm că cineva semnează o moţiunea de cenzură... ne bazăm pe mai multe voturi decât numărul de semnături avute în prezent", a adăugat liderul liberal.



Orban a menţionat că este o moţiune decisivă şi nimeni nu-şi va permite să lipsească.



"Am primit garanţia de la toţi parlamentarii semnatari că sunt alături de moţiune, împreună planificăm, vrem să asigurăm o dată în care să avem prezenţă sută la sută. Dacă s-a mai întâmplat să avem un vot în minus, s-a întâmplat din cauza unei programări care a pus în imposibilitate unul sau doi parlamentari să fie prezenţi la moţiune. Dar această moţiune este o moţiune decisivă, o moţiune în care nimeni nu-şi poate permite să lipsească", a mai spus Orban.



El a mai spus că se vor vedea foarte limpede voturile pe care parlamentari ai PSD le vor da pe moţiune, chiar dacă grupul social-democrat va decide să stea în bănci.



"Odată ce au decis să stea în bănci, parlamentarii care vor participa şi se vor duce să voteze, cu siguranţă vor vota pentru moţiune", a adăugat Orban.



Întrebat dacă a discutat cu partidele semnatare ce se întâmplă dacă trece moţiunea de cenzură şi dacă sunt dispuse să intre la guvernare, Orban a spus: "Aş prefera să nu mă erijez în purtător de cuvânt al altor formaţiuni politice. Cu siguranţă că am discutat posibile dezvoltări ulterioare moţiunii de cenzură. Nu se poate spune că există un acord deplin, încă există diferenţe de opinii şi oricum important este să treacă moţiunea de cenzură, să punem punct acestei guvernări nenorocite care face un rău imens României. Ulterior, în conformitate cu prevederile constituţionale, preşedintele României va declanşa consultările şi în cadrul acestor consultări, dacă mai există diferenţe de opinie, vom căuta să găsim o soluţie care se facă bine României".



În legătură cu schiţele de guvern apărute în spaţiul public, Orban a spus: "Cine a difuzat aceste informaţii şi-a bătut joc de români, sunt nişte fake-news-uri jenante, penibile care nu au niciun fel de legătură cu realitatea".



El a spus că are o schiţă de guvern. "Suntem în evaluare, avem trei, patru, chiar şi cinci candidaţi pentru fiecare portofoliu, vom alege cei mai buni oameni, cea mai bună soluţie, dar în momentul în care va fi vorba de a genera o formulă de guvernare", a mai susţinut Orban.



"România este în criză politică de când e PSD la putere, o criză politică provocată de modul abuziv de conducere, de tentativa sistematică de capturare a statului român, de agresiunile sistematice împotriva mediului de afaceri, împotriva justiţiei şi împotriva siguranţei vieţii şi proprietăţii cetăţeanului. Noi vom pune punct acestei crize politice şi vom găsi soluţia care să permită o bună guvernare pentru România. (...) Să nu ne grăbim să anticipăm care va fi soluţia, soluţia va fi stabilită în urma consultărilor pe care le va declanşa preşedintele României", a afirmat Orban.



Liderul liberal a mai spus că trebuie ca opoziţia să se unească pentru a duce la bun sfârşit acest demers. "Trebuie să încheiem această guvernare fără cap şi fără coadă care provoacă crize artificiale şi care face rău românilor şi care compromite pe termen mediu şi lung perspectivele de dezvoltare ale României", a susţinut Orban.



Întrebat dacă are încredere în parlamentarii ALDE, Orban a răspuns:" Cine a fost de plecat, a plecat. Cine a rămas în ALDE a semnat moţiunea de cenzură, eu am încredere în toţi cei care au semnat pentru că sunt oameni serioşi, sunt oameni care şi-au pus semnătura pe un document extrem de important şi care participă la o decizie crucială care poate să facă bine României".



"Am preluat toate observaţiile formulate de toţi participanţii, am ajuns la un text final (al moţiunii de cenzură -n.r.) pe care îl distribuim în cursul acestei după amieze către toţi colegii noştri şi aş prefera ca, până nu există un acord definitiv din partea lor, să nu facem public documentul", a spus Orban, adăugând că sunt toate şansele ca moţiunea de cenzură să fie adoptată.

