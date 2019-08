Ludovic Orban: Amnistia fiscală adoptată de Guvern este profund neconstituţională

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni că "amnistia fiscală" adoptată de Guvern este neconstituţională şi a anunţat că liberalii vor sesiza în acest caz Avocatul Poporului.



"Din punctul nostru de vedere, actul normativ care a fost adoptat de Guvern este profund neconstituţional, care instituie o discriminare gravă între cetăţenii care şi-au plătit taxele şi impozitele la termenul legal şi cetăţenii care nu şi-au plătit taxele şi impozitele la termenul legal din cauza lor. De asemenea, este un act profund neconstituţional pentru că introduce o concurenţă neloială între companii. (...) Este în mod evident o încălcare gravă, grosolană, a concurenţei, a competiţiei oneste între actorii economici de pe piaţă. Trebuie să spunem foarte clar că prin acest act normativ de fapt este încurajată clientela politico-economică căreia i s-a tolerat comportamentul fiscal ilegal, incorect şi iată că astăzi în loc să suporte consecinţele legale este avantajată de guvernare prin emiterea acestei ordonanţe. (...) Din punctul nostru de vedere, există riscul să se permită o interpretare profund nocivă ca de pe urma acestei amnistii să beneficieze şi cei care au de achitat prejudicii la stat în urma unor hotărâri judecătoreşti definitive penale de condamnare pentru săvârşire a unor infracţiuni. Dacă asta va fi interpretarea, arată (...) că PSD de fapt guvernează pentru infractori, pentru aceia care nu respectă legea, pentru aceia care au un comportament incorect şi care încearcă să creeze privilegii pentru o clientelă politico-economică care practic are ca şi complice actorii care se află astăzi la guvernare", a declarat Orban la finalul şedinţei Biroului Executiv al PNL.



El a precizat că liberalii vor sesiza Avocatul Poporului pentru atacarea la CCR a acestui act normativ.



"Eu am evidenţiat elemente de neconstituţionalitate. Am exprimat poziţia noastră clară că reprezintă o discriminare care afectează concurenţa loială între companii şi există şi alte temeiuri care ţin de articole din Constituţie în privinţa aplicării poverii fiscale. Vom sesiza Avocatul Poporului pentru a le ataca la Curtea Constituţională. (...) Întotdeauna când am sesizat Avocatul Poporului noi am invocat temeiuri de neconstituţionalitate care stau la baza sesizării noastre (...). Ca atare, în această sesizare clar vom invoca toate temeiurile de neconstituţionalitate pe care considerăm că stau la baza unei posibile sesizări la CCR", a spus preşedintele PNL.



Executivul a aprobat un act normativ pentru un mecanism de restructurare financiară, a declarat ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, la finalul şedinţei de Guvern din 31 iulie, subliniind că nu este vorba despre amnistie fiscală.



"Azi, în şedinţa de Guvern s-a aprobat un act normativ pentru un mecanism de restructurare financiară. Nu este o amnistie fiscală, cum din păcate este denumită în spaţiul public. Vorbim despre o restructurare financiară ce face parte dintr- un pachet de mai multe măsuri pentru mediul mediul economic", a spus Teodorovici. AGERPRES