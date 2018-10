Ludovic Orban ar fi dorit ca poziţiile publice ale unor colegi din PNL să arate eşecul lamentabil al PSD

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat luni că ar fi preferat ca poziţiile publice exprimate de unii colegii ai săi la adresa conducerii partidului să fie exprimate la adresa "eşecului lamentabil al PSD", şi a adăugat că orice nemulţumire ar trebui exprimată în interiorul formaţiunii.



"În ceea ce priveşte poziţiile unor colegi de-ai mei, aş fi preferat ca poziţiile lor publice, mai mult sau mai puţin coordonate, să arate acest eşec lamentabil al PSD-ului şi să-şi concentreze întreaga energie pentru eforturile PNL de a scăpa România de această guvernare nocivă, de această guvernare care distruge imaginea României şi care produce atât rău în societatea românească", a declarat Ludovic Orban, într-o intervenţie telefonică la Digi 24.



El a dorit să precizeze că, de când este lider al PNL, a participat la sute de evenimente în peste 400 de localităţi, având astfel o relaţie şi o comunicare directă cu cetăţenii.



"Am iniţiat o hotărâre a Consiliului Naţional exact în sensul deschiderii către societate şi comunicării directe la toate nivelele între reprezentanţii Partidului Naţional Liberal şi cetăţeni. Această hotărâre (...) a determinat o schimbare profundă în ceea ce priveşte deschiderea reprezentanţilor PNL în consilii locale, în consilii judeţene, în Parlamentul României, a conducerilor locale, judeţene şi chiar a conducerii naţionale către cetăţean. PNL este cel mai democratic, cel mai transparent partid. Este partidul care permite exprimarea opiniilor, sigur în interiorul PNL, pentru că a ieşi cu critici şi cu acuzaţii în public împotriva partidului nu face altceva decât să afecteze imaginea partidului. Aş fi preferat ca punctele de vedere exprimate de către unii dintre colegii mei să fi fost exprimate în reuniunile statutare ale partidului ", a afirmat Orban, întrebat cum comentează afirmaţiile conform nu comunică suficient de bine cu electoratul liberal şi că nu se consultă suficient cu colegii de partid în luarea unor decizii importante.



Ludovic Orban susţine că, în urma referendumului pentru modificarea Constituţiei, "PNL nu are niciun fel de problemă".



"Noi nu am fost implicaţi în niciun fel în organizarea referendumului, nu am impus membrilor PNL niciun fel de conduită şi de poziţionare politică. Dimpotrivă, am lăsat deplină libertate membrilor PNL să acţioneze conform propriilor convingeri ", a spus Orban.



Orban a amintit că a votat la referendum conform propriilor convingeri: "Eu cred că şi eu am libertatea, aşa cum am lăsat libertatea colegilor mei, să votez propriilor convingeri".



Întrebat dacă intenţionează să aibă o discuţie cu "tabăra nemulţumiţilor" din partid, Orban a susţinut că el este "într-o discuţie permanentă" cu colegii de partid. "Nu există preşedinte al PNL care să fi fost mai deschis spre comunicare cu colegii săi, indiferent dacă au sau nu au funcţii. (...) Pe de altă parte, toţi membrii PNL trebuie să înţeleagă că dacă au ceva de spus, dacă au propuneri, dacă au opinii de exprimat trebuie să şi le exprime în interiorul PNL. Decât să-şi consume energia politică, mai puţin pentru a transmite în exteriorul partidului mesaje negative despre partid, trebuie să-şi consume energia în bătălia politică pe viaţă şi pe moarte pe care am declanşat-o în lupta cu PSD", a adăugat liderul liberalilor. AGERPRES