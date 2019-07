Ludovic Orban: Bucureşti "este foarte departe de ce înseamnă o administraţie inteligentă"

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sâmbătă că municipiul Bucureşti "este foarte departe de ce înseamnă o administraţie inteligentă", o administraţie în serviciul cetăţeanului care să asigure servicii de calitate şi soluţii inovative.

"Mă gândesc la sistemul de parcări, de exemplu. Îi vedeţi în continuare pe parcagii care iau banii de la oameni şi dau nişte chitanţe. Asta în timpul de lucru, că în afara timpului de lucru sunt alţii parcagii care cer taxă de protecţie. Primăria nici măcar nu are capacitatea de a asigura personal în sistemul acesta de epocă de piatră pentru a administra toate locurile de parcare de la sol pe care îl deţine. Traficul - s-au investit vreo 28 de milioane de euro pentru a asigura în interiorul inelului circular o semaforizare inteligentă(...) Trebuie să ştiţi că acest sistem nu funcţionează. S-au investit 28 de milioane de euro şi nu funcţionează . Nu există un contract adecvat de mentenanţă", a spus Orban, prezent la cea de-a II-a ediţie a evenimentului "TNL TECH HUB - Smart Administration" organizată de Tineretul Naţional Liberal.

Potrivit preşedintelui PNL, Capitala nu are un Plan de urbanism general şi nu există o bază de date urbană.

"Baza de date urbană. Astăzi, dacă vrei o faci o construcţie, inclusiv dacă primăria vrea să facă o construcţie, nu are planul. (...) Deşi există finanţare pentru cadastrare, inclusiv pentru proprietăţi private, statul asigurând finanţarea de 60%, ca să poţi să îţi faci măsurătorile de teren, să poţi să îţi intabulezi proprietatea, niciodată primăria nu a avut nici cel mai mic interes de a susţine proprietarii de parcele private să îşi intabuleze terenurile. (...) Suntem în 2019 şi nici măcar astăzi nu există un real inventar al patrimoniului în urma căruia municipalitatea să poată să îşi intabuleze toate proprietăţile şi mai ales să clarifice toate situaţiile incerte în materie de proprietate care există pe raza Municipiului Bucureşti. (...) Astăzi, Bucureştiul practic nu are un Plan de urbanism general, care este instrumentul fundamental de dezvoltare a unei localităţi, este o piatră de temelie a oricărei strategii de dezvoltare a localităţii în Bucureşti nu există. Este un plan vechi care a fost menţinut în funcţie, dar care evident a fost făcut praf de tot felul de PUZ-uri individuale care au urmărit de fapt valorificarea superioară a diferitelor bucăţi de terenuri de diferiţi dezvoltatori imobiliari fără niciun fel de logică, fără niciun fel de noimă în ceea ce priveşte dezvoltarea Bucureştiului", a susţinut Orban.

El a afirmat că în Bucureşti este "cel mai înapoiat sistem de furnizare a energiei termice" din Europa.

Orban a afirmat că primarul Gabriela Firea a dat vouchere pentru achiziţionarea de biciclete fără a face piste pentru acestea.

"Nu ştiu dacă aţi urmărit, dar Firea a dat vouchere pentru biciclete, să îşi ia lumea biciclete. Singura întrebare pe care mi-am pus-o - ce să facă cu bicicletele, pentru că nu a construit nici măcar un metru liniar de pistă de biciclete", a mai spus Ludovic Orban.

