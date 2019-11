Ludovic Orban: Dăncilă, şanse zero în turul doi

Premierul Ludovic Orban, preşedintele PNL, apreciază că Viorica Dăncilă, candidatul social democrat şi lider al PSD, nu are şanse de câştig în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale în faţa preşedintelui Klaus Iohannis, candidatul liberalilor.



"Zero şanse. Zero. Şi aşa e prea mult pentru ea că a ajuns în turul doi", a declarat premierul, răspunzând unei întrebări adresate în cadrul unei conferinţe de presă susţinute vineri la Braşov.



Premierul Orban a participat vineri, la Braşov, la ceremonia de semnare a contractului de finanţare a proiectului de modernizare, cu fonduri europene, a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din oraşul de sub Tâmpa. AGERPRES