Ludovic Orban, despre europarlamentare: Sunt proiecte extrem de interesante ale candidaţilor

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sâmbătă, la Timişoara, că în partid este o competiţie intensă în ceea ce priveşte candidaturile pe lista europarlamentarelor, mulţi dintre aspiranţi fiind "oameni de valoare" cu proiecte extrem de interesante.



"Contează mai puţin ce-mi doresc eu, contează ce doresc colegii mei. Avem o competiţie destul de intensă. Foarte mulţi lideri importanţi ai partidului, foarte mulţi oameni de valoare din partid şi-au exprimat intenţia de a candida pentru Parlamentul European. Aici, noi am adoptat o hotărâre a Consiliului Naţional, prin care am stabilit un set de criterii după care evaluăm candidaturile. Fiecare candidat va trebui să depună un proiect legat de obiectivele mandatului său în Parlamentul European. Sunt proiecte extrem de interesante care au fost depuse, mi-e şi greu să îmi dau seama cum să le punctez", a explicat Ludovic Orban.



Liderul liberal a subliniat că PNL este un partid puternic ancorat în Uniunea Europeană, de altfel, "este singura voce care se aude şi care este respectată la nivelul instituţiilor europene, evident, alături de vocea preşedintelui României, care este, de departe, liderul politic cu cea mai mare credibilitate la nivel internaţional".



Răspunzând unei întrebări a presei, Ludovic Orban a afirmat că senatorul de Timiş, Alina Gorghiu, este "un candidat puternic, care are în spate multe atuuri". El a precizat că termenul hotărât în şedinţa Consiliului Naţional de finalizare a listelor cu candidaţi este 15 noiembrie, dar, dacă nu se vor putea încheia, se va opera o amânare de două săptămâni, maxim o lună.



Întrebat dacă s-a decis să candideze pentru europarlamentare, Ludovic Orban a precizat că este mai puţin importantă problema candidaturii sale.



"Eu sunt preşedinte al Partidului Naţional Liberal. Sunt desemnat candidat al partidului la funcţia de prim-ministru. Pe mine mă interesează să identificăm în fiecare judeţ, în fiecare regiune, proiecte importante care să poată fi incluse în programul de guvernare, pentru care să identificăm surse de finanţare şi să începem să le pregătim, astfel încât, în momentul în care ne aşezăm la guvernare, să ştim ce avem de făcut, să nu ne trebuiască 3-4 luni să înţelegem despre ce e vorba", a mai afirmat Ludovic Orban. AGERPRES