Ludovic Orban: E posibil să avem acţiuni comune cu şeful statului în campania pentru referendum, încă nu am discutat

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a declarat că PNL va sprijini cu "toate forţele" referendumul din 26 mai şi a precizat că "este posibil" ca liberalii să aibă "acţiuni comune" cu şeful statului în campania pentru referendum, însă aceste lucruri nu au fost încă stabilite.



"Încă nu am stabilit, sunt convins că preşedintele va fi implicat activ în susţinerea referendumului, are dreptul legal să fie un actor în această campanie pentru referendum şi sunt convins că va fi actorul principal în această campanie, iar Partidul Naţional Liberal va sprijini total, cu toate forţele, acest referendum. E posibil să avem acţiuni comune, încă nu am discutat astfel de lucruri. Probabil, atunci când vor apărea astfel de acţiuni comune, ele vor fi publice, vor fi cunoscute, oricum membrii, simpatizanţii PNL sunt implicaţi în susţinerea acestui referendum în acţiunea de comunicare şi de convingere a românilor că este foarte important să spunem "nu corupţiei", să spunem "nu guvernării prin ordonanţe de urgenţă" care să ne afecteze independenţa justiţiei, care să ne afecteze capacitatea de a lupta împotriva corupţiei", a afirmat Ludovic Orban, joi, la RFI.



În condiţiile în care Orban a precizat că este posibil ca PNL şi preşedintele Iohannis să aibă acţiuni comune în timpul campaniei, întrebat dacă şeful statului nu ar trebui să-şi păstreze neutralitatea politică, liderul liberalilor a răspuns: "Şeful statului nu are voie să fie membru al unui partid politic, şeful statului e reprezentantul tuturor cetăţenilor români, dar şefului statului, preşedintelui României, nu i se interzice să colaboreze cu formaţiuni politice, pentru a asigura luarea unor decizii bune pentru societate".



"De altfel, între preşedintele României şi PNL este un parteneriat, care funcţionează foarte corect, avem dialog, ne consultăm, ne coordonăm şi de multe ori sprijinim toate acele puncte de vedere pe care le considerăm utile pentru evoluţia societăţii româneşti", a completat Orban.



Întrebat dacă aceste acţiuni comune cu preşedintele ar însemna şi prezenţa lui Klaus Iohannis la eventuale mitinguri în campania PNL pentru referendum şi dacă liberalii îi vor propune şefului statului acest lucru la consultările de la Cotroceni, Orban a precizat: "Nu am discutat asupra acestui subiect cu preşedintele României până acum".



"În mod evident, sunt convins că preşedintele are o gândire asupra modului în care intenţionează să deruleze şi să se implice în campania pentru referendum, în funcţie de posibilele acţiuni la care putem participăm şi noi, pentru a întări mesajul transmis de preşedinte, noi suntem disponibili să acţionăm împreună cu preşedintele", a mai spus Orban. AGERPRES