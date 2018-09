Ludovic Orban, foarte prudent cu proiectul moţiunii de cenzură

Reînceperea activităţii la Parlament a adus din nou în discuţie tema moţiunii de cenzură. Dacă până acum liberalii erau cei care dădeau tonul, de data aceasta Ludovic Orban este mai rezervat în ce priveşte moţiunea împotrivau guvernului Dăncilă. Spre deosebire de moţiunea din vară, acum PMP face presiuni mai mari pentru depunerea rapidă a moţiunii, în timp ce USR nu s-a pronunţat asupra momentului oportun.

Moţiunea de cenzură a fost anunţată după şedinţa conducerii PNL prilejuită de începerea sesiunii parlamentare, pe principiul „Nicio sesiune fără moţiune”, pe care Orban l-a enunţat încă de când a preluat şefia partidului. Însă după eşecurile usturătoare suferite la moţiunile de cenzură precedente, Orban vrea să aştepte momentul potrivit. „Am luat legătura, săptămâna trecută, cu colegii din Opoziţie, inclusiv cu preşedintele PMP, domnul Tomac, vom avea discuţii mai aprofundate începând de săptămâna viitoare, vom face o analiză foarte serioasă, pentru că ştiţi foarte bine că pe parcursul unei sesiuni parlamentare Opoziţia nu poate să depună decât o singură moţiune de cenzură”, a declarat, sâmbătă, preşedintele PNL. Potrivit unor informaţii neoficiale, principalul său obiectiv este să speculeze o breşă între coaliţia guvernamentală şi UDMR, înainte ca Uniunea să semneze protocolul de colaborare parlamentară cu PSD şi ALDE pe care l-a reînnoit la începutul fiecărei sesiune de când cele două partide au preluat puterea. Chiar dacă UDMR are nemulţumiri faţă de rezultatele colaborării cu coaliţia, este greu de crezut că Orban îl va convinge pe Kelemen Hunor să susţină demiterea guvernului Dăncilă doar după discuţia pe care cei doi ar urma să o aibă în această săptămână. Relaţiile PNL-UDMR au devenit glaciale încă din vremea când liberalii erau conduşi de către Crin Antonescu, iar până acum Orban nu a făcut mare lucru pentru remedierea situaţiei, astfel că Uniunea a preferat să dialogheze cu PSD. Chiar şi în cazul în care îl va convinge pe Kelemen Hunor, Orban mai are nevoie de voturi şi de la minorităţi sau chiar de la unii social-democraţi nemulţumiţi de Liviu Dragnea, astfel că negocierile ar putea duce la amânarea depunerii moţiunii.

USR tace, PMP se grăbeşte

În plus, şi în sânul Opoziţiei există probleme, după a spus Traian Băsescu la Şcoala de vară a PMP. „USR nu mai răspunde la telefon dupa ce i s-a trimis moţiunea de cenzură, PNL zice să mai discutăm”, a spus fostul preşedinte. Cei de la PMP vor ca moţiunea să fie depusă cât mai repede pentru a profita de climatul politic actual. „Dacă în aceste condiţii partidele din opoziţie nu reacţionează solidar şi rapid prin depunerea unei moţiuni de cenzură împotriva guvernului Dăncilă, nu au cum să pretindă respectul electoratului şi blazonul de alternativă la guvernarea PSD – ALDE. Iar dacă UDMR, Ponta şi minorităţile vor susţine guvernul, nu le rămâne decât să-şi asume politic, alături de Dragnea, Dăncilă, Daea, Carmen Dan, Tăriceanu, Firea etc. şi pesta porcină şi violenţele din 10 august şi compromiterea preşedinţiei UE în mandatul României”, crede Băsescu.

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a adresat în urmă cu câteva zile un apel către toţi parlamentarii să susţină demiterea cât mai grabnică a Vioricăi Dăncilă. Graba PMP este explicabilă şi prin dorinţa conducerii de a relansa partidul, afectat serios de plecarea unor parlamentari ai săi, plecări care au dus chiar la desfiinţarea grupului senatorial.

UDMR, marea miză

Ludovic Orban speră că obţinerea sprijinului pentru moţiune de la UDMR să producă o reacţie în lanţ în urma căreia Guvernul să piardă susţinerea grupului minorităţilor şi chiar a unor parlamentari PSD. Orban şi-a făcut un calcul similar şi la moţiunea din iunie, însă atunci Kelemen Hunor nu a cedat. „Dacă UDMR ar fi votat moţiunea de cenzură, moţiunea de cenzură ar fi trecut”, spunea atunci liderul PNL, adăugând că refuzul Uniunii de a participa la vot ar fi descurajat un grup de circa 30 de pesedişti dispuşi să dărâme guvernul Vioricăi Dăncilă.

Răsturnare de roluri faţă de luna iunie

Prudenţa lui Ludovic Orban este explicabilă în condiţiile în care eşecul usturător de la moţiunea precedentă i-a adus nu doar ironii din partea puterii, ci şi reproşuri din partea celorlalţi lideri din Opoziţie, îndeosebi din partea lui Victor Ponta şi Traian Băsescu, cei doi imputându-i că a forţat depunerea moţiunii deşi ştia că nu are şanse să treacă. Astfel, fondatorul PMP, care acum îi reproşează că tergiversează, atunci îi reproşa că s-a grăbit. „După şapte zile în care de trei ori pe zi ne explica pe toate televiziunile faptul că are negocieri sofisticate cu UDMR, ALDE, fracţiuni din PSD, minorităţi sau cu şmenarul politic Victor Ponta, astăzi am văzut rezultatul. Ne-au lipsit nu mai puţin de 66 voturi ca să treacă moţiunea. Le-am dat pesediştilor ocazia ideală să-şi clameze legitimitatea exact când erau în colţ după eşecul revoluţiei fiscale şi condamnarea lui Dragnea care îi făcea să se sfâşie din interior”, scria atunci Băsescu într-o postare pe Facebook în care îl „alinta” pe liderul PNL cu apelativul Sică Mandolină. „Decât să te mai dai preşedinte al partidului Brătienilor, mai bine îţi cauţi un loc de muncă. Salutare, Sică! Ai fost la 66 voturi să devii prim – ministru”, încheia Băsescu.