Ludovic Orban: În momentul de faţă, moţiunea PSD nu trece!

Premierul Ludovic Orban a declarat că, potrivit evaluării PNL din acest moment, nu există voturile necesare pentru ca moţiunea de cenzură anunţată de PSD să fie votată.



„Pe evaluarea mea actuală nu trece. Păi, PSD cu UDMR calculaţi cât au, au 228, ei zic 229. Pe evaluarea noastră, în momentul de faţă, nu există voturile necesare. Pe de altă parte, v-o spun foarte limpede, eu nu mă joc cu politica, am spus că noi susţinem alegerea primarilor în două tururi şi ne-am pus mandatul pe masă. (...) Noi am făcut ceea ce trebuia să facem, ne-am angajat răspunderea pentru a impune alegerea primarilor în două tururi. (...) Eu zic că nu trece moţiunea de cenzură. Uitaţi-vă la declaraţiile publice ale formaţiunilor politice. Deci ,au spus că votează moţiunea PSD şi UDMR, celelalte formaţiuni au spus că nu votează. Sigur că este bine pentru România să se declanşeze anticipate, pe de altă parte, noi, ca Guvern, ne punem în practică programul de guvernare folosind toate instrumentele pe care le avem la dispoziţie pentru a pune în practică soluţiile pe care le-am făcut”, a declarat Ludovic Orban, miercuri seară, la Realitatea Plus, întrebat dacă moţiunea de cenzură anunţată de PSD va trece la vot în Parlament.



Întrebat despre varianta ca proiectul de lege privind alegerea primarilor din două tururi să pice testul de constituţionalitate la CCR, premierul a replicat: „Şi ce aţi fi vrut, să nu fi făcut nimic, ca alţii care au zis că sprijină alegerea primarilor în două tururi şi n-au făcut nimic”.



Întrebat dacă desfiinţarea Secţiei speciale pentru magistraţi (SIIJ) va face obiectul unei noi angajări a Guvernului dacă Executivul nu va pica la moţiunea de cenzură, Orban a spus că „poate fi”.



„Repet, noi avem de pus în practică un program de guvernare, noi avem de pus în aplicare nişte soluţii pe care le-am gândit pentru rezolvarea, îmbunătăţirea situaţiei în diferite domenii de activitate”, a declarat premierul.



Orban s-a referit şi la alegerile anticipate: „Pentru sănătatea vieţii publice din România este vital să avem alegeri anticipate, nu se poate coabita cu acest Parlament, gândiţi-vă că este un Guvern care are o cu totul şi cu totul altă viziune”.



„Nu vedeţi că în Parlamentul ăsta, aproape orice încercăm să facem bun pentru oameni este torpilat, este amânat, este băgat în sertare, se apelează la toate chichiţele şi tertipurile procedurale... (...) Sigur că, cel mai bine ar fi să fie anticipate, dar modalitatea în care ajungem la aceste anticipate nu este o modalitate pe care s-o vrea...”, a mai spus el.

AGERPRES