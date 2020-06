Ludovic Orban, întâlnire cu parlamentarii PNL la ora 17:00

Liderul PLUS, Dacian Cioloș, afirmă că discuția excesivă a fotografiei de la Guvern este o furtună într-un pahar cu apă, din care fiecare partid încearcă să obțină avantaje caraghioase și i-a transmis...

Organizatorii festivalurilor Electric Castle și Jazz in the Park, programate inițial pentru vara acestui an în județul Cluj, au anunțat că amână manifestările pentru anul viitor, din cauza...