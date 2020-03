Ludovic Orban: Măsura închiderii metroului este una extremă și nu are nicio fundamentare

Ludovic Orban a declarat că nu a avut niciodată pe masă vreo decizie de închidere a metroului și nici nu există motive reale pentru o astfel de măsură. Premierul recomandă tuturor să meargă mai mult cu mașina, bicicleta sau pe jos.

"Nu s-a discutat niciodată problema închiderii Bucureștiului. A fost un fake news grosolan și am cerut Ministerului de Interne să cerceteze să vadă care este sursa acestei informații care a creat panică în București. Niciodată nu am avut pe masă vreo decizie de închidere a metroului, am luat măsura de decalare a programului de începere pe diferite zone, să se evite aglomerația în diferite zone", a spus Ludovic Orban.

"Măsura de închidere a metroului este extremă și nu are nicio fundamentare azi și poate crea o problemă majoră. Cât privește transportul public, STB este în subordinea primăriei și deciziile trebuie luate în funcție de necesitățile reale. Nu trebuie să ne închidem în case, să ne ferim de deplasarea la locul de muncă, activitatea economică trebuie să funcționeze cât mai normal. Este de evitat utilizarea mijloacelor de transport aglomerate, transportul poate fi făcut cu mașina personală, cu bicicleta, mai putem merge și pe jos, dacă ne deplasăm pe distanțe scurte", a mai spus acesta.

Sursa: Mediafax