Ludovic Orban: Ministerul Dezvoltării nu trebuie să fie o puşculiţă, trebuie gândit asupra autonomiei locale

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni că Ministerul Dezvoltării nu trebuie să fie o "puşculiţă care alocă bani şi care decontează situaţii de lucrări", subliniind că autonomia locală este un concept care trebuie transpus în fapt.



"Eu cred că Ministerul Dezvoltării nu trebuie să fie o puşculiţă care alocă bani şi care decontează situaţii de lucrări, ci trebuie să fie locul în care oameni cu experienţă să gândească soluţii pentru marile probleme pe care le are România şi pe care le va avea într-un viitor nu foarte îndepărtat. Este foarte clar că ne confruntăm cu un fenomen de depopulare care este foarte pregnant în mediul rural, în special în mediul rural sărac, ce afectează cu siguranţă şi oraşe şi municipii. Cred că gândirea care există acum, politicile administrative aşa cum sunt ele gândite, este o gândire care este depăşită în timp. Eu cred că am pierdut mult prea mulţi bani ca să tragem reţele de apă spre cătune şi sate care sunt muribunde, cred că am cheltuit mult prea multe resurse să investim în şcoli din localităţi care nu mai au populaţie şcolară, am cheltuit mult prea multe resurse, nu mai vorbesc de săli de sport unde nu ştiu cine se joacă, se joacă pensionarii. Am consumat mult prea multe resurse în lucruri care nu dau nicio perspectivă de dezvoltare", a afirmat Orban, la Gala "AOR - 25 de ani", care are loc la Teatrul Naţional Bucureşti.



El a subliniat că oraşele ar trebui să devină centre de dezvoltare şi pentru localităţile din jur.



"Oraşele sunt tratate ca şi comune în ceea ce priveşte cheltuielile de funcţionare, ori un oraş are şi liceu, şi spitale, deservesc foarte mulţi locuitori care nu domiciliază în oraşul respectiv şi au şi cheltuieli care sunt datorate serviciilor pe care le conferă într-un areal din jurul oraşelor respective", a susţinut Ludovic Orban.



Preşedintele PNL a pledat pentru autonomie locală.



"În România nu există o adevărată autonomie locală. Atâta timp cât un primar, ca să ia bani, trebuie să se ducă să deschidă uşa cu capul pe la diverse ministere sau mulţi să apeleze la diferite mijloace pentru a putea obţine resurse, cred că trebuie gândit asupra autonomiei locale, pentru că nu mi se pare normal, ca să îţi aprobi un stat de funcţii trebuie să stai luni de zile să îţi aprobe Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, nu sunt de acord nici cu principiul că trebuie să depinzi de o comisie care să îţi aprobe nivelul de îndatorare. (...) Nu cred că trebuie să fie atât de puternică şi atât de importantă Agenţia Naţională de Reglementare în Servicii Publice şi Comunale. De ce nu poate o autoritate locală să evalueze dacă o entitate economică are capacitatea de a furniza servicii sau de ce tariful trebuie să fie întotdeauna supus unei analize la nivel central care până la urmă duce la consecinţe negative inclusiv pentru locuitorii comunităţii locale şi lista dependenţelor pe care le are o autoritate locală faţă de aparatul central este mult mai lungă. Trebuie să tăiem aceste puncte în care reprezentanţii autorităţilor locale sunt puşi în stare de servitute şi de dependenţă fie faţă de nişte decidenţi politici, care de cele mai multe ori s-ar putea să nu aibă culoarea politică a primarului care să îi susţină proiectele de dezvoltare a comunităţii locale, sau a unor funcţionari care de cele mai multe ori tratează primarii sau reprezentanţii autorităţilor locale ca şi cum ar fi slugile lor. Nu este normal, nu este firesc. Autonomia locală este un concept pentru care trebuie să ne batem şi pe care trebuie să îl transpunem în fapt", a subliniat Ludovic Orban.



Liderul liberalilor a susţinut că legislaţia ar trebui revăzută, astfel încât, în cazul modificării acesteia, Guvernul să fie obligat să obţină un aviz din partea autorităţilor locale.



"Nu mai este permis pentru niciun Guvern să reglementeze din ordonanţe de urgenţă chestiuni care ţin de funcţionarea autorităţilor locale, fără consultarea autorităţilor locale reprezentative şi aici ar trebui schimbată legislaţia, ar trebui introdus un aviz obligatoriu fără de care niciun Guvern să nu adopte nici măcar un proiect de lege, să nu mai vorbim de ordonanţă de urgenţă, pentru că cei care suferă de pe urma instabilităţii legislative nu sunt numai oamenii din companii, cetăţenii, ci suferă administraţia locală, care este permanent obligată să se adapteze, să găsească soluţii de a rezolva toate disfuncţionalităţile care sunt create de modificările legislative care apar pe bandă rulantă", a spus Orban. AGERPRES