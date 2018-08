Ludovic Orban: Ministrul Apărării trebuie să demisioneze

Ministrul Apărării, Mihai Fifor, trebuie să demisioneze din funcţie întrucât gafa lui referitoare la rachetele balistice creditează o interpretare politică anti-NATO, susţine preşedintele PNL, Ludovic Orban.



"Ministrul Fifor ar trebui să ştie că la acest nivel, din această funcţie, nu te joci cu vorbele. Diferenţa dintre o bază cu rachete interceptoare şi una cu rachete balistice este fundamentală şi are implicaţii majore. Ţara noastră găzduieşte un sistem defensiv, nu unul cu caracter ofensiv. Declaraţia ministrului Fifor răstălmăceşte grav această realitate şi nu face decât să alimenteze propaganda Moscovei, care încearcă să acrediteze tocmai caracterul ofensiv al unităţii de la Deveselu. Interceptorii SM-3 nu sunt echipaţi cu focoase explozive, ei se bazează numai pe energia lor cinetică pentru a distruge focoasele rachetelor balistice şi pot fi lansaţi numai ca mijloace de oprire împotriva unui atac real", afirmă Orban.

El subliniază că este intolerabil ca un demnitar, de un asemenea rang, să comită o astfel de gafă care poate expune Armata Română şi poate genera tensiuni diplomatice.



"După diplomaţia românească, afectată grav de nepriceperea şi intruziunea PSD, după sistemul de ordine publică, intens politizat în mandatul doamnei Carmen Dan, iată că şi Armata Română este afectată de amatorismul şi habarnismul oamenilor promovaţi de PSD în funcţii de răspundere. Toate domeniile strategice încep să fie afectate de oamenii pe care Dragnea îi susţine doar pentru slugărnicia lor absolută", adaugă liderul PNL.



Ministrul Apărării, Mihai Fifor, a vorbit marţi seara, la Antena 3, despre baza militară de la Deveselu şi relaţia cu Federaţia Rusă.



"Evident că niciodată preşedintele Putin nu o să fie extrem de încântat de faptul că în România se dezvoltă capabilităţi militare foarte serioase. Cum ar putea să fie vreodată preşedintele Putin încântat de faptul că în România avem baza militară de la Deveselu, cu rachetele balistice, cum ar putea vreodată preşedintele Putin să fie încântat că avem baza de la Mihail Kogălniceanu populată cu militari americani şi noi insistăm în continuare faţă de SUA în parteneriatul strategic să asigurăm permanenţa militarilor americani pe teritoriul românesc? Cum ar putea vreodată Federaţia Rusă să fie încântată că România îşi dezvoltă capabilităţile navale? Sau, şi mai mult, cum ar fi putut fi încântată vreodată Federaţia Rusă când am declarat că România intenţionează să dezvolte un program submarin la Marea Neagră?", a spus Fifor.



Miercuri, ministrul Apărării a susţinut, într-o intervenţie la Digi 24, că nu ar putea niciodată afirma că la baza de la Deveselu sunt rachete balistice, subliniind că a fost "o greşeală de înţelegere, de interpretare".



"Niciodată nu cred că cineva ar putea afirma că la baza de la Deveselu avem rachete balistice. Eu, aseară, am spus foarte clar că avem baza de la Deveselu, virgulă, care se ocupă de rachetele balistice, în niciun caz că la baza de la Deveselu avem asemenea rachete. E puţin probabil ca eu să nu ştiu ce adăpostim la baza de la Deveselu, să nu ştiu că acolo, într-adevăr, sunt rachetele interceptoare şi cam în ce mod funcţionează scutul de la Deveselu. (...) A fost o greşeală de înţelegere, o greşeală de comunicare, în cel mai rău caz, dar în niciun caz nu aş putea vreodată afirma că la baza Deveselu avem rachete balistice. (...) A fost, în cel mai rău caz, o eroare de interpretare, nimic mai mult", a declarat Mihai Fifor, la Digi 24. AGERPRES