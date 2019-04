Ludovic Orban: PNL este în sondaje peste PSD, la 27-30%

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, luni, că ultimele sondaje situează partidul pe care îl conduce la 27-30% din opţiunile alegătorilor, aproape dublu faţă de procentele înregistrate după pierderea alegerilor parlamentare din 2016.



"PNL, după alegerile din decembrie (2016 - n.r.), parlamentare, când am pierdut alegerile, pe cercetările sociologice, în sondajele din ianuarie-februarie-martie, era pe la 16-17%. Astăzi, PNL este umăr la umăr, chiar peste PSD în cercetările sociologice, cu scoruri semnificative, între 27 şi 30%. (...), iar trendul PNL este în continuare un trend crescător, iar trendul PSD este descrescător", a precizat Ludovic Orban în cadrul unei emisiuni la televiziunea publică.



Liderul liberal a subliniat însă faptul că procentele date de sondaje sunt relative şi pot suferi modificări.



"Cifrele care sunt prezentate în sondaje sunt nişte cifre care sunt relative. Ele exprimă, într-un moment, care e opţiunea. (...) Aproape jumătate dintre alegătorii partidelor sunt ceea ce se numesc electori volatili. Adică oameni care nu sunt hotărâţi sută la sută să voteze cu partidul, oameni care pot să-şi schimbe opţiunea şi care chiar îşi schimbă opţiunea în funcţie de evoluţiile dintr-o săptămână-două pe care le are un partid sau altul", a declarat Ludovic Orban.



El a mai afirmat că actuala poziţionare din sondaje se datorează faptului că PNL a făcut o opoziţie fermă şi competentă.



"Gândiţi-vă că avem 35 de sesizări la Curtea Constituţională care au fost încununate de succes şi am reuşit oprirea intrării în vigoare a unor prevederi legale care ar fi avut efecte şi consecinţe foarte proaste asupra vieţii de zi cu zi a românilor", a menţionat Orban.



Preşedintele PNL a adăugat că, potrivit aceloraşi cercetări sociologice, românii sunt preocupaţi în primul rând de mersul economiei, pe locul doi fiind sănătatea şi pe locul trei educaţia. AGERPRES