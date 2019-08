Ludovic Orban: PNL este pregătit să-şi asume răspunderea guvernării

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sâmbătă că liberalii sunt pregătiţi în orice moment să-şi asume răspunderea guvernării, arătând că în noua sesiune parlamentară va fi depusă o moţiune de cenzură.



"PNL este pregătit în orice moment să-şi asume răspunderea guvernării. Avem soluţii, avem oameni de calitate, vrem să readucem normalitatea, competenţa şi meritocraţia în funcţionarea instituţiilor publice şi în orice moment România are nevoie de noi, PNL este pregătit să-şi asume răspunderea guvernării. (...) Cu siguranţă vom depune moţiune de cenzură în sesiunea parlamentară septembrie-decembrie. Am folosit acest instrument democratic, constituţional, care este singurul instrument pe care îl are la dispoziţie Opoziţia pentru a da jos Guvernul ", a afirmat Orban cu ocazia lansării campaniei de strângere de semnături pentru candidatura la prezidenţiale a preşedintelui Klaus Iohannis.



El nu a dorit să intre în detalii cu cine ar putea intra PNL la guvernare, dar a dat asigurări că liberalii vor construi o majoritate.



"Vom construi o majoritate parlamentară. Obiectivul nostru este să punem punct cât mai repede posibil acestei guvernări dezastruoase pentru România, care în fiecare zi provoacă efecte nocive atât pentru fiecare român care trăieşte în România şi nu face altceva decât să pună pe umerii generaţiilor care vor veni noi datorii şi noi obligaţii. (...) Cu orice formaţiune politică sau orice parlamentar care aderă la viziunea preşedintelui Iohannis, la valorile principiilor fundamentale ale democraţiei de tip liberal de la nivel euroatlantic şi a celor care într-adevăr vor un proces de construcţie a României, un proces de readucere a normalităţii, un proces în care resursele să fie folosite pentru a investi în oameni, în educaţie, în sănătate, în infrastructură, în tot ceea ce este necesar pentru ca românii să poată să aibă o calitate a vieţii în ţara lor", a susţinut Orban. AGERPRES