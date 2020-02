Ludovic Orban, primele declarații după adoptarea moțiunii de cenzură

Ludovic Orban a făcut primele declarații după adoptarea moțiunii de cenzură. Guvernul Orban a căzut după ce 261 de parlamenatri au votat moţiunea de cenzură depusă de PSD, intitulată "Guvernul Orban/PNL - privatizarea democraţiei româneşti".

"Un Parlament dominat de forţe retrograde, (...) care a călcat în picioare democraţia, interesele fundamentale ale României, a decis astăzi prin moţiune de cenzură căderea Guvernului pe care îl conduc. Aşa cum am zis înainte de moţiune, Guvernul cade în picioare", a afirmat Orban.



Premierul a adăugat că Guvernul liberal a fost judecat de o alianţă parlamentară "toxică", ce şi-a pierdut de mult timp susţinerea populaţiei României, menţionând că a pierdut doar o luptă, însă va câştiga bătălia pentru România.



"Am pierdut doar o bătălie, vom câştiga bătălia pentru România. Astăzi am fost judecaţi de o alianţă parlamentară toxică, care şi-a pierdut de mult susţinerea populaţiei României. Cât de curând, românii vor fi chemaţi să decidă soarta României. Noi am căzut astăzi, pentru că am avut curajul să ne angajăm răspunderea pe un proiect de lege care să adâncească democraţia şi care să permită cetăţenilor din fiecare localitate din România să-şi aleagă un primar legitim, responsabil, care să aibă un plan de dezvoltare care să crească calitatea serviciilor în comunităţilor locale", a punctat Orban, citat de Agerpres.



În context, el le-a mulţumit partenerilor politici.



"Le mulţumesc partenerilor loiali, care au fost alături de noi, care au pus umărul decisiv la căderea Guvernului PSD şi au votat învestirea Guvernului pe care îl conduc şi care au rămas alături de noi şi în această bătălie. Le mulţumesc, continuăm parteneriatul şi sunt convins că, după alegerile parlamentare, România va avea un Parlament de oameni de onoare, de oameni cinstiţi, preocupaţi de interesul public şi nu de ceea ce populează astăzi băncile Parlamentului, parlamentarii născuţi din pixul şi din năravurile lui Liviu Dragnea", a spus liderul liberal.