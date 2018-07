Ludovic Orban: Sunt mulţi care mi-au cerut să candidez la europarlamentare, nu am luat o decizie

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, la Brăila, că nu a luat încă o decizie referitoare la o eventuală candidatură a sa la alegerile europarlamentare, deşi sunt mulţi cei care i-au cerut să candideze.



"Sunt mulţi care mi-au cerut să candidez la europarlamentare, nu am luat o decizie. Când voi lua o decizie, o voi anunţa public. Noi încă nu am stabilit criteriile, nu am stabilit procedura şi nici nu a început depunerea oficială de candidaturi. Pe 4 august stabilim criteriile, procedura, calendarul de desemnare. În funcţie de hotărârea adoptată de Consiliul Naţional, va începe procedura de depunerea a candidaturilor, după aceea va urma o campanie internă, după care, probabil tot în Consiliul Naţional, se va lua decizia stabilire a listei", a precizat Orban, într-o conferinţă de presă.



Ludovic Orban a ţinut să precizeze că PNL va trimite în Parlamentul European "parlamentarii care au cea mai mare şansă de a influenţa deciziile de la Bruxelles în favoarea României, pentru că suntem membri respectaţi şi apreciaţi ai Partidului Popular European, dreapta europeană, care se află la putere şi care este cel mai puternic partid din Parlamentul European şi care, la ora actuală, deţine preşedinţia Comisie Europene, preşedinţia Parlamentului European şi preşedinţia Consiliului European".



Întrebat dacă Crin Antonescu va reveni în PNL şi se va regăsi pe lista candidaţilor pentru alegerile europarlamentare, Ludovic Orban s-a abţinut să dea un răspuns pe acest subiect, spunând că este "o decizie care îi aparţine domnului Antonescu".



"Eu recunosc că am avut o întâlnire cu Crin Antonescu. Nimeni nu ştie ce am discutat la acea întâlnire, pentru că nici eu, nici domnul Antonescu nu avem obiceiul să povestim ce discutăm între patru ochi. Fără ca noi să povestim ce am discutat, au apărut nişte ştiri inventate. Am acelaşi sentiment de prietenie şi de consideraţie pentru domnul Antonescu şi aceleaşi amintiri plăcute, în urma prieteniei vechi pe care o am faţă de domnul Antonescu, indiferent ce decizie va lua", a completat Orban. AGERPRES