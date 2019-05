Ludovic Orban: Vrem ca românii să devină cetăţeni europeni cu drepturi depline

Pentru ca românii să devină cetăţeni europeni cu drepturi depline, PNL îşi propune ca obiectiv aderarea României la spaţiul Schengen, a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută la Reşiţa, preşedintele acestei formaţiuni politice, Ludovic Orban.



"Pentru a deveni cu adevărat cetăţeni europeni cu drepturi depline, ne propunem ca obiectiv aderarea României la spaţiul Schengen. Sigur că acest obiectiv nu putem să nu-l legăm de prezenţa la guvernare, pentru că o spunem din capul locului, atât timp cât această alianţă toxică, această monstruoasă coaliţie va rămâne la putere, România nu are nicio şansă să fie acceptată în spaţiul Schengen. De aceea, ne-am propus să atingem acest obiectiv la un an de zile de la preluarea guvernării, pentru că ştim foarte clar care sunt motivele care astăzi nu duc la primirea României în spaţiul Schengen, deşi din punct de vedere tehnic România îndeplineşte condiţiile de integrare", a afirmat Orban.



Liderul Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a prezentat, la Reşiţa, programul politic al acestei formaţiuni politice pentru alegerile europarlamentare. Un alt obiectiv pe care PNL şi l-a stabilit în următorul mandat de cinci ani al Parlamentului European se referă la ridicarea Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV), transpunând în legislaţia românească recomandările care coincid cu cele formulate de Comisia de la Veneţia şi cu recomandările formulate de Grupul statelor anticorupţie.



"Noi susţinem independenţa justiţiei, noi susţinem noningerinţa politicului în actul de justiţie, susţinem o putere judecătorească - o putere autentică în stat, alături de puterea legislativă şi de puterea executivă. Ca atare, nu avem nici cea mai mică problemă pentru a înceta MCV. Desigur, şi încetarea MCV este strict legată de preluarea guvernării de către Partidul Naţional Liberal", a subliniat liderul PNL.



Un obiectiv al PNL îl reprezintă şi aderarea la zona euro. Potrivit lui Orban, România, din punct de vedere economic, va fi cu adevărat o ţară europeană cu o economie competitivă, dezvoltată, care să le permită românilor să aibă venituri cel puţin la nivelul mediu al celor de astăzi din UE.



"La momentul alegerilor din decembrie 2016, dintre cele cinci criterii pe care trebuie să le îndeplinească o ţară pentru a putea să adere la zona euro, România îndeplinea trei criterii şi jumătate. Datorită dezastrului provocat de guvernarea PSD-ALDE în economie, astăzi, România nu mai îndeplineşte decât un singur criteriu. Inflaţia a luat-o razna, dobânzile au luat-o razna, deficitul balanţei comerciale a luat-o razna, practic, toate echilibrele economice specifice unei economii sănătoase au fost făcute praf de aceşti habarnişti, care au lovit în fiecare zi economia românească şi şansele de dezvoltare economică ale României", a spus preşedintele PNL.



Această formaţiune politică şi-a propus şi alte obiective, printre care monitorizarea respectării statului de drept, punct de vedere împărtăşit la ora actuală şi de partenerii europeni din Partidul Popular European, formaţiune din care PNL face parte. În plus, ca urmare a ieşiri Marii Britanii din UE, bugetul ar suferi o reducere a veniturilor, însă PNL va propune ca la negocierile pentru exerciţiul financiar 2021-2027 România să obţină cel puţin o sumă egală cu cea obţinută în exerciţiul 2014-2020, şi anume, 42 de miliarde de euro, a menţionat Orban.



Continuarea politicilor de coeziune la nivel european, în condiţiile în care există voci eurosceptice, este un alt obiectiv al liberalilor.



"Practic, noi ne batem la nivel european ca resursele financiare să continue să vină către ţările care au un deficit de dezvoltare economică şi ca atare, prin intermediul menţinerii politicilor de coeziune, să reuşim dezvoltarea economică a României şi a zonelor României care astăzi sunt cele mai sărace", a subliniat liderul liberal.



PNL susţine şi dezvoltarea agriculturii româneşti, a adăugat el. România se află pe locul şase ca potenţial agricol şi ca suprafaţă arabilă, dar "ca urmare a proastelor negocieri care au fost făcute de PSD la capitolul agricultură, suntem în situaţia în care fermierii români primesc cea mai mică subvenţie din Europa", afirmă Orban. Acesta a precizat că România are deficit în balanţa comercială pe produse agricole de 1,4 miliarde de euro, ceea ce înseamnă că importă mai mult decât exportă.



Liberalii mai vor şi simplificarea procedurilor de absorbţie a fondurilor europene, pentru care de asemenea au susţinere din partea Partidului Popular European, după cum a mai afirmat Ludovic Orban.

