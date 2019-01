Lupta anticorupţie trebuie să se desfăşoare "super corect", potrivit lui Klaus Iohannis

DIANA OROS

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, că lupta anticorupţie trebuie să se desfăşoare super corect.

El a fost întrebat cu privire la cazul procurorilor Lucian Onea şi Mircea Negulescu, însă a precizat că nu cunoaşte detaliile anchetei şi că nu doreşte să se exprime despre aceste chestiuni.

"Lupta anticorupţie trebuie să se desfăşoare corect, super corect şi dacă cineva greşeşte, plăteşte. Dar asta nu înseamnă că îi văd vinovaţi sau nevinovaţi. Nu am date din anchetă şi sunt convins că lucrurile vor merge în CSM exact pe lege", a completat Iohannis.

Procurorii Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie din cadrul Parchetului General au extins cercetările faţă de fostul şef al DNA Ploieşti Lucian Onea şi pentru fostul procuror Mircea Negulescu.

Potrivit unui comunicat al Parchetului General transmis luni, a fost extinsă urmărirea penală pe numele lui Mircea Negulescu pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual, complicitate la represiune nedreaptă, inducerea în eroare a organelor judiciare, compromiterea intereselor Justiţiei, trafic de influenţă, fals intelectual, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

De asemenea, Lucian Onea este acuzat de constituirea unui grup infracţional organizat, represiune nedreaptă, cercetare abuzivă, inducerea în eroare a organelor judiciare, fals intelectual, uz de fals, divulgarea informaţiilor secrete de stat, abuz în serviciu, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

