Magnet liberal, pentru parlamentari ALDE

Trei senatori ALDE au dezertat, ieri, din partidul condus de Călin Popescu Tăriceanu și s-au înregimentat în grupul PNL din Camera superioară a Parlamentului. Printre aceștia se numără și Viorel Ilie, fost ministru pentru Relația cu Parlamentul în cadrul guvernelor PSD-ALDE, pentru care, în 2017, DNA, condusă atunci de Laura Codruța Kovesi, cerea ridicarea imunității parlamentare pentru a-l putea urmări penal. Ilie a rămas cu imunitate, după ce majoritatea PSD a votat împotrivă, în timp ce actualii săi colegi liberali au dat curs cererii procurorilor.

Este oficial. Senatorii ALDE Viorel Ilie, Marius Nicoară și Ion Popa activează, începând de miercuri, în grupul parlamentar al PNL din Senat. Informația figurează chiar pe site-ul Senatului, cei trei apărând ca membri, cu poză și CV, în cadrul acestui grup. Ieri, de la tribuna Senatului, cei trei au confirmat și personal informația, anunțând, fiecare, că „începând de astăzi activez în grupul parlamentar al PNL”.

Viorel Ilie a precizat: „Având în vedere faptul că de peste jumătate de an ALDE nu mai are grup parlamentar în Senat, iar demersul nostru de reînființare a eșuat repetat, am decis ca activitatea mea de parlamentar să o desfășor alături de senatorii PNL”.

Fost primar al municipiului Moinești, în perioada 2008-2016, Viorel Ilie a devenit parlamentar pe listele partidului condus de Călin Popescu Tăriceanu și, în calitatea sa de membru ALDE, a ocupat funcția de ministru pentru Relația cu Parlamentul, în toate guvernele PSD de după 2017, conduse de Sorin Grindeanu, Mihai Tudose și Viorica Dăncilă.

De altfel, în 2017, DNA a solicitat Parlamentului ridicarea imunității parlamentare a ministrului ALDE Viorel Ilie, pentru a-l putea urmări penal într-un dosar privind pretinsa săvârșire a unei infracțiuni de favorizare a unor candidați la un concurs pentru angajarea unor funcționari publici. Ajunsă în Comisia Juridică, cererea DNA a fost respinsă, voalat, cu șapte voturi, la patru, printre cei care au opinat că Viorel Ilie trebuie anchetat s-au aflat și reprezentanții PNL. Concret, la acel moment, senatorul PSD Robert Cazanciuc anunța că în comisie s-a votat majoritar pentru a nu se înainta plenului nicio propunere cu privire la acest subiect. Ulterior, la votul din plenul Senatului, solicitarea DNA a fost respinsă cu 77 de voturi, o abținere, iar 37 de senatori, majoritatea de la Partidul Național Liberal, în cadrul grupului căruia, începând de ieri, activează ca parlamentar, au votat pentru ridicarea imunității.

Ce poziție aveau actualii săi colegi în 2017

Membră a Comisiei Juridice și colegă, începând de ieri, cu Viorel Ilie, senatoarea PNL Iulia Scântei spunea, la acel moment, că, cel mai probabil, Senatul va obstrucționa justiția în cazul fostului minstru. „Am reiterat colegilor din Comisia juridică faptul că noi, atât în cadrul Comisiei juridice, cât şi în plenul Senatului, nu spunem şi nu judecăm dacă fapta sesizată de Parchetul General întruneşte elementele unei infracţiuni. Nu noi suntem cei care declarăm că este vinovat sau nu este vinovat ministrul Viorel Ilie cu privire la cele sesizate de Parchet. Ceea ce trebuie să facă Senatul este să fie parte activă şi să nu fie un element de obstrucţie în cadrul unei proceduri judiciare. Noi trebuia să spunem doar că suntem de acord şi cerem urmărirea penală tocmai pentru ca acest dosar să ajungă pe masa unui judecător care să decidă”, declara, la vremea respectivă, Iulia Scântei.