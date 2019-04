Manda,despre amânarea votului la moţiunea pe justiţie: În grupul PSD sunt păreri pro şi contra în privinţa votului

Vicepreşedintele Senatului, social-democratul Claudiu Manda, a declarat, luni, că amânarea dezbaterii asupra moţiunii simple pe justiţie a fost solicitată de grupul PSD, deoarece în cadrul grupului există păreri pro şi contra în privinţa votului, iar senatorii partidului trebuie să se "edifice" în privinţa poziţiei pe care o vor avea.



"A fost o propunere la comitetul liderilor de grup pe care a formulat-o liderul grupului PSD, de fapt viceliderul. Eu pot să vă spun doar că în cadrul grupului PSD sunt păreri pro şi contra vizavi de votul asupra moţiunii şi cred că până la urmă amânarea cu o săptămână în care să ne edificăm în interiorul grupului... Deci, noi am încercat la momentul respectiv să evaluăm în aşa fel încât o amânare în termen de o săptămână să vedem dacă grupul parlamentar al PSD va putea fi o poziţie unitară, fie fiecare să voteze în funcţie de punctul său de vedere. Având în vedere că în perioada următoare am stabilit ca şi calendar că nu o să mai fie în unele săptămâni şedinţe de plen, asta nu înseamnă că este obligatoriu, pentru că putem săptămâna viitoare să întrunim din nou Biroul permanent, să convocăm plen, pentru că săptămâna viitoare oricum avem comisii, toţi parlamentarii sunt în Parlament şi pot să funcţioneze", a afirmat Manda.



Întrebat despre faptul că este a treia oară când se amână dezbaterea acestei moţiuni, Manda a precizat că în regulament nu sunt precizate motivele pentru care se poate amâna o moţiune simplă.



"În regulament spune că va trebui să fie dezbătută în maxim 6 zile, au trecut cele 6 zile. Mergem mai departe. Plenul Senatului a amânat şi săptămâna trecută, putem să discutăm în săptămâna asta sau putem să stabilim o altă zi. Nu scrie în regulament care sunt motivele pentru care se poate amâna şi care sunt motivele pentru care nu se poate amâna. Nefiind un motiv anume sau lipsa unui motiv anume, eu v-am spus care este poziţia grupului PSD şi de ce s-a amânat astăzi sau s-a cerut şi s-a aprobat amânarea dezbaterii moţiunii pe justiţie.(...)Nu vorbim într-un mod extrem de concret de încălcarea regulamentului. Sunt moţiuni simple, una dintre ele este din 1991 care nu a fost dezbătută până astăzi. Intenţionăm să dezbatem şi intenţionăm să votăm moţiunea simplă, pro sau contra, vizavi de justiţie. Cum este şi celălalt subiect: moţiunea Teodorovici, care şi aceasta a fost amânată, pentru că domnia sa nu este în ţară zilele acestea. Cei de la PNL ne-au rugat să nu fie săptămâna viitoare. Vă asigur, staţi liniştiţi o să se dezbată şi o să se voteze amândouă", a adăugat Manda.



El a respins ideea că amânarea moţiunii simple pe justiţie ar fi un şantaj la adresa ministrului Tudorel Toader. "Nu este vorba despre niciun şantaj, în ceea ce mă priveşte, eu am spus: voi vota pentru moţiune şi nu pentru a aproba textul opoziţiei, ci pentru că totuşi dezbatem despre justiţie de un an şi jumătate şi lucrurile trebuie închise şi să discutăm despre alte subiecte", a mai spus Manda.



Comitetul liderilor grupurilor parlamentare din Senat a decis amânarea pentru 6 mai a dezbaterii şi votului în cazul ambelor moţiuni simple înscrise luni pe ordinea de zi a plenului.



Cele două moţiuni iniţiate de PNL şi USR sunt îndreptate împotriva ministrului Justiţiei - "Justiţia, victimă sigură în mâinile lui Toader" şi împotriva ministrului Finanţelor - "Eugen Teodorovici, românii îţi cer să demisionezi!". AGERPRES