Marcel Ciolacu: „Am început să conturăm un calendar de alegeri în fiecare organizație”

Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a făcut noi declarații după CEx-ul de aseară.

"Azi de dimineata cau lipsit trei colegi europarlamentari care aveau avion la ora 6.00. In rest, cu c retsul colegilor din Comitetul de organizare a alegerilor PSD am avut o prima intrunire si in afara de deciziile administrative am inceput sa conturam un calendar de alegeri in fiecare organizatie si toti pasii care trebuiesc parcursi, sa ne incadram in termenul cerut de majoritatea colegilor, ca in februarie sa aiba loc un Congres ordinar", a declarat Marcel Ciolacu la Antena 3.