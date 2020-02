Marcel Ciolacu, înainte de consultări: PSD nu va face o propunere de premier

Marcel Ciolacu a spus înainea consultărilor de la Cotroceni că nu va face o propunere de premier, scrie Antena 3.

"Dacă s-ar fi respectat spiritul Constituţiei, până acum criza politică nu ar fi mai existat. PSD nu va face o propunere de premier. Am făcut o propunere de premier, am avut o majoritate parlamentară, nu a fost luată în serios. Nu a vrut PSD să vină la putere, dimpotrivă, am avut o propunere de prim ministru specialist, nu am avut condiţionări de a pune membri PSD în guvern sau membri Pro România", a spus Ciolacu, la sediul PSD, înainte de a pleca la consultările de la Cotroceni.

Întrebat de ce PSD nu îşi menţine propunerea de premier făcută anterior, Remus Pricopie, Ciolacu a spus: "Pentru că a fost o dată refuzată".

"Am mai venit şi cu propunerea politică un guvern de uniune naţională, de asemenea preşedintele României s-a antepronunţat. Nu are rost. Înseamnă că cei care gestionează şi au dus lucrurile în această criză să şi-o asume", a conchis Ciolacu.