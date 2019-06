Marcel Ciolacu: Nu voi candida la Congresul PSD

Preşedintele Camerei Deputaţilor, social-democratul Marcel Ciolacu, a anunţat, miercuri, că nu va candida la Congresul PSD pentru nicio funcţie, menţionând că a convenit cu premierul Viorica Dăncilă că este bine pentru stabilitatea partidului şi că el nu are "veleitatea de a candida".



"Eu am spus că nu voi candida la congres", a afirmat Ciolacu, precizând că a considerat normal să-i anunţe pe parlamentarii PSD acest lucru.



El a spus că a discutat cu premierul Viorica Dăncilă şi au convenit amândoi "că este cel mai bine pentru stabilitatea partidului".



Întrebat despre declaraţia sa, potrivit căreia va lua decizia referitoare la o eventuală candidatură la congres după o discuţie cu premierul Dăncilă, Ciolacu a spus: "Înseamnă că am discutat. Nu mi-a spus doamna Dăncilă nimic. Am convenit amândoi că este cel mai bine pentru stabilitatea partidului şi pentru momentul acesta, plus că eu nu aveam această veleitate de a candida".



Ciolacu a mai spus că nu crede că la congres va fi un singur candidat la funcţia de preşedinte al PSD.



Marţi, Marcel Ciolacu a declarat că va lua o decizie în ceea ce priveşte candidatura sa la şefia PSD împreună cu premierul Viorica Dăncilă, precizând, însă, că nu vizează funcţia de preşedinte executiv al partidului. AGERPRES