Marcel Ciolacu susține că nu primit nicio informare de la Guvern cu privire la comisarul european

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a declarat marţi că nu a primit de la Guvern nicio informare cu privire la numele comisarului european din partea României şi le-a cerut partidelor care au votat moţiunea de cenzură să se grăbească să îşi învestească executivul.



Deputatul USR Iulian Bulai i-a solicitat preşedintelui Camerei, în plen, să anunţe deputaţii dacă a primit vreo informare de la Guvern cu privire la acest subiect.



"Vă solicit, în calitate de membru al Comisiei de afaceri europene, să ne faceţi o scurtă prezentare pe status quo-ul propunerii din partea Guvernului României asupra poziţiei de comisar. La comisie nu am putut afla această informaţie. Aţi primit vreo scrisoare de informare din partea Guvernului? Unde suntem acum? Este bine să ştim ce se întâmplă cu această propunere, dacă aţi mai făcut una sau nu, este bine să ştie şi plenul şi românii ce se întâmplă cu această propunere din partea Guvernului României şi vă rog să informaţi plenul", a spus Bulai.



Marcel Ciolacu a precizat că nu a primit nicio informare în acest sens.



"În acest moment nu am primit nicio informare. Din câte ştim, s-a amânat votul în Parlamentul European. În schimb, am o sugestie şi, fără nicio supărare, grăbiţi-vă să puneţi guvernul, pentru că noi suntem în Opoziţie şi vrem să scăpăm de guvern", a declarat preşedintele Camerei. AGERPRES