Marea diversiune „Inumanul Cercel și președintele salvator”

Planul întocmit de directorul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș“, profesorul Adrian Streinu Cercel, referitor la „carantinarea forțată” a persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani, nu vizează ruperea acestora de familii, ci se referă doar la acele persoane care nu au unde să se izoleze. Proiectul a fost elaborat în luna februarie, iar o lună mai târziu, însuși președintele Klaus Iohannis a admis că este foarte posibil ca acestor persoane să le fie interzis, total, dreptul de a ieși din case. Adrian Streinu Cercel și medicul Raed Arafat se află pe primele poziții în topul încrederii populației, în ceea ce privește lupta împotriva COVID-19, președintele aflându-se abia pe poziția a treia, la mare distanță. Despre izolarea vârstnicilor în hoteluri, ultima dată a vorbit ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, într-un interviu televizat. Documentul din februarie a fost scos „inginerește” pe piață, pentru a-i da posibilitatea președintelui de a poza în „salvatorul” persoanelor de peste 65 de ani de planurile „inumane” și „dictatoriale” ale doctorului Cercel.

La sfârșitul lunii februarie, când, în România, președintele Klaus Iohannis încerca să forțeze planul alegerilor anticipate, dizolvarea Parlamentului și comasarea scrutinurilor electorale locale cu cele generale, Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș“ elabora un plan de măsuri pentru combaterea evidentei răspândiri a coronavirusului. Un document intitulat „Vacanța Mare” propune unele măsuri imediate pentru fiecare categorie de vârstă. În ceea ce privește categoria de vârstă a persoanelor de peste 65 de ani, se propunea, în februarie, „izolarea la domiciliu pentru următoarele 12 săptămâni – indiferent cum se cheamă domiciliul (casă proprie, relocare într-o casă liberă sau relocare instituționalizată)”, dar cu „susținerea acestor persoane, respectând cu strictețe măsurile de distanțare socială pe toată această durată, susținere efectuată fie de rudele directe, indirecte, fie de autorități și cu ajutorul ONG-urilor”, iar „monitorizarea acestor persoane să se facă de poliția locală și de autoritățile locale”.

Un singur paragraf din documentul respectiv face referire la modul cum se face izolarea și, în niciun caz, nu este vorba despre „ridicarea bătrânilor din casă”, așa cum s-a perpetuat ca informație în ultimele zile. „Pentru cei de peste 65 de ani - ținuți singuri sau cu persoane de aceeași vârstă, izolate la fel în aceeași casă - indiferent cum se cheamă conceptul «casă» - propria locuință, locuință de vară, apartament închiriat etc., respectiv DACĂ NU AU UNDE – instituționalizați prin rechiziționarea de hoteluri etc.”.

Pe 24 martie, Iohannis prevedea interdicția totală pentru vârstnici de a ieși din casă

Primul care a ieșit în spațiul public, pentru a anunța că persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani li se poate interzice chiar total să iasă din casă, a fost președintele României, Klaus Iohannis. În declarația de presă din 24 martie 2020, acesta a spus: „Un punct foarte special, țin neapărat să-l mai menționez - persoanele cele mai vulnerabile sunt persoanele peste 65 de ani. Este evident că avem nevoie de măsuri speciale, dar și de restricții speciale. Și, astfel, pentru a proteja persoanele peste 65 de ani,pentru aceste persoane se vor introduce restricții speciale, în sensul că vor trebui, în interesul lor propriu, să stea practic tot timpul acasă”.

Sondaj de opinie: Raed Arafat și Adrian Streinu Cercel se bucură cea mai mare încredere

În perioada 28-29 martie 2020, compania Avangarde a realizat un sondaj de opinie, pentru a testa reacția populației față de măsurile adoptate de autorități și despre nivelul de încredere acordat personalităților medicale și guvernamentale implicate în combaterea răspândirii virusului COVID-19. Rezultatele cercetării sunt de-a dreptul spectaculoase. Pe primul loc se află doctorul Raed Arafat, cu 79 la sută încredere multă și foarte multă, urmat de profesorul Adrian Streinu Cercel, cu o cotă de 60 la sută încredere multă și foarte multă. Klaus Iohannis se află abia pe poziția a treia, cu 47 la sută încredere multă și foarte multă, urmat de prim-ministrul Ludovic Orban, cu o cotă de încredere multă și foarte multă de 37 la sută. Abia pe locul al cincilea se clasează miniștrii Sănătății, Nelu Tătaru, și cel al Afacerilor Interne, Marcel Vela, cu 34 la sută încredere multă și foarte multă.

Dezvăluiri despre blocaje și birocrație

Pe 16 aprilie, profesorul Adrian Streinu Cercel (FOTO) dezvăluia, într-o emisiune de la postul TV Antena 3, că „avem o moleculă de patru zile blocată în vamă. E un medicament împotriva coronavirusului. Am început să mă satur și eu de birocrație. În perioada aceasta, ar trebui să se întrebe doar «Unde să semnez?». Nu se poate, că așa e ordinul nu știu care… Un sponsor a cumpărat-o și nu poate să o aducă, pentru că nu are autorizație de punere pe piață. Adică, dacă o folosești și – Doamne ferește! – pacientul moare, poți să fii acuzat. Mi-aș dori și eu să pot să beneficiez de ea și să o dau la pacienți. Ea a fost folosită în partea de est a planetei”. În aceeași zi, la Realitatea TV, Cercel a mai dezvăluit că jumătate din capacitatea de testare pentru COVID-19 nu a fost folosită în România, „pentru că nu a fost cerută. „Proiectul de testare în masă a populației pentru COVID-19 pe care l-am propus nu a fost aprobat până în prezent, cu toate că Austria a realizat un astfel de studiu și are date concludente”, spunea directorul Institutului „Matei Balș“.

Cum se aruncă o „bombă”, după care apar „salvatorii”

Tot pe 16 aprilie, însuși ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, vorbea, în cadrul unui interviu acordat postului Realitatea Plus, despre posibilitatea izolării, la hoteluri, a persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani. „Ne-am gândit inclusiv la niște metode prin care să-i ducem într-un hotel (pe cei de peste 65 de ani – n.red.). Să rămână acolo, într-o cameră, cu tot confortul, în care să stea, să vină cineva care să aibă grijă de ei și să le asigure confortul. Ne-am gândit și la asta, dar rămâne în funcție de evoluție, să vedem. Sunt, în acest moment, foarte puține spații, dar din moment ce suntem într-o stare de urgență și vom ajunge, într-adevăr, într-o situație să continuăm cu un număr de cazuri și ele trebuie să protejate, deoarece nu-și mai găsesc liniștea nici în casă la ele, atunci aceste spații le vom găsi în hoteluri rechiziționate sau nu, contra cost sau nu”. Pe 20 aprilie, documentul realizat de „Matei Balș“ în februarie, a fost rostogolit în presă, lăsându-se impresia că doctorul Cercel vrea să-i izoleze pe toți vârstnicii în hoteluri. A doua zi, președintele Kaus Iohannis a ieșit, într-o declarație de presă, pozând în „eliberatorul” celor de peste 65 de ani. „A apărut o idee care a dus la foarte multă neliniște și vreau să vă spun clar cum stăm aici. Într-un astfel de plan, cineva propunea, de exemplu, o măsură aberantă – aberantă, altfel nu pot să-i spun – cum că persoanele peste 65 de ani să fie carantinate, ba chiar să fie luate de acasă și duse în anumite zone de carantină. Dragii mei, așa ceva nu se întâmplă, este inacceptabil! Noi trăim într-o societate liberă, o societate care se protejează în cazul epidemiei, dar în niciun caz nu venim cu astfel de măsuri totalitare, altfel n-aș putea să le spun! Deci, persoanelor în vârstă le spun clar: stați liniștiți! Nu vine nimeni să vă ia de acasă, să vă ducă în carantină! Nu vine nimeni să vă impună lucruri inumane! În niciun caz - repet, în niciun caz - statul nu va veni să impună astfel de măsuri inumane, care nici nu trebuie discutate într-o societate din secolul XXI. Astfel de planuri, prost gândite și prost prezentate, nu fac decât să inducă panică în populație, or, panica este ultimul lucru de care avem nevoie”, a declarat președintele.