Maria Grapini, după decizia CCR: Daca ar fi demn si responsabil Presedintele Iohannis ar trebui sa-si dea demisia si sa plătească costurile referendumului

Europarlamentarul Maria Grapini a reacționat la decizia CCR privind imposibilitatea interzicerii prin lege a amnistiei și grațierii pentru fapte de corupție. Grapini susține că Iohannis ar trebui să demisioneze.

"Noapte buna! Si pentru mine chiar ca e buna! Decizia in unanimitate a CCR privind aberantele întrebări de la referendum legate de amnistie si grațiere arată exact ce am spus toată campania: nu poti sa faci un referendum cu întrebări la care ai raspuns in Constituție! Daca ar fi demn si responsabil Presedintele Iohannis (si toată echipa care l-a consiliat) ar trebui sa-si dea demisia si sa plătească costurile referendumului. Cele financiare căci cele de inducere in eroare si de deformare a rezultatelor alegerilor europarlamentare nu le putem cuantifica!

Sper ca sa fie o lecție pentru milioanele de romani care au votat la referendumul inventat de Presedintele Iohannis!

Mai ales ca mai dorește unul, fix in aceeași zi cu alegerile prezidențiale!", scrie Maria Grapini pe Facebook.