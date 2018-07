Marian Petrache (PNL) consideră că Vasile Blaga a făcut o 'gafă' şi susţine organizarea unui congres al partidului

Vicepreşedintele PNL Marian Petrache a declarat luni, după şedinţa Biroului Executiv al partidului, că întâlnirea dintre fostul copreşedinte al liberalilor Vasile Blaga şi mai mulţi foşti democrat-liberali a fost o ''gafă''.



El a mai precizat că a cerut, în cadrul şedinţei Biroului Executiv, organizarea unui congres al partidului, în vederea unei "clarificări doctrinare".



"Da, (Vasile Blaga - n.r.) a făcut o gafă, aceea a fost o gafă. (...) Am spus în interiorul partidului, ce am avut de spus am spus acolo. Nu cred că pot să dezbat problemele interne ale partidului afară. Nu e corect. (A făcut o gafă - n.r.) pentru că nu mai există fostul PDL şi fostul PNL. Există PNL", a explicat liderul liberal.



Petrache a mai arătat că a propus organizarea congresului şi pentru reafirmarea sprijinului faţă de Ludovic Orban din partea celor care l-au votat.



"Au fost o grămadă de fuziuni şi trebuie ca fiecare membru PNL să se simtă ca acasă, să nu se simtă nimeni exclus, pentru că nimeni nu e exclus din PNL. ( ...) Boală lungă, moarte sigură! Sunt voci în partid - chiar dvs. le comentaţi şi spuneţi că e contestat, că nu e contestat. Ludovic a fost ales de 80% dintre cei care au participat la acel congres. În mod normal, cei care l-au susţinut trebuie să îşi reafirme sprijinul faţă de Ludovic Orban, pentru că, dacă erau aşa de corecţi, nu avea loc acea întâlnire", a declarat Marian Petrache.



El a mai afirmat că decizia referitoare la organizarea unui congres poate fi luată de către Consiliul Naţional.



"Dacă vă uitaţi la activitatea mea, nu o să vedeţi niciodată ceva contrar PNL şi mă doare când văd dispute în spaţiul public care nu au nicio legătură cu ceea ce ar trebui să facem. Partidul trebuie să se uite spre cei care îi dau votul, nu în interiorul lui. (...) PNL are astăzi o oportunitate extraordinară faţă de publicul de dreapta, trebuie doar să îi ofere. Nu poate să primească fără să îi ofere ceva. (...). Am spus că avem Consiliu Naţional şi decizia o iau membrii în Consiliul Naţional. Dacă vor să facă congres - bine, dacă nu - asta e. Sper să nu rămânem mereu la discuţiile de la colţuri. Îmi doresc din tot sufletul să ne orientăm cu faţa spre publicul nostru, să îi oferim ceva", a menţionat el. AGERPRES