Maricel Popa (PSD Iaşi): Anunţul PNL că Iohannis va fi susţinut în campanie şi de zece primari PSD - o perdea de fum

Liderul PSD Iaşi, Maricel Popa, susţine că omologul său de la PNL, deputatul Costel Alexe, încearcă să destabilizeze filiala cu "o nouă perdea de fum" atunci când vorbeşte despre migrarea unor primari din judeţ de la un partid la altul.



Reacţia vine după ce în cursul zilei de miercuri liderul filialei ieşene a PNL a anunţat că în campania electorală pentru alegerile prezidenţiale Klaus Iohannis va fi susţinut şi de zece primari PSD din judeţ, aceştia urmând ca la alegerile locale din 2020 să candideze din partea liberalilor.



"PSD Iaşi respinge categoric afirmaţiile lansate în spaţiul public de preşedintele liberalilor ieşeni. După ce au fost efectuate tot felul de încercări nereuşite de a destabiliza PSD la Iaşi, liberalii au aruncat acum o nouă perdea de fum, doar, doar vor capta atenţia ieşenilor. Timp de trei ani, opoziţia liberală a încercat să întârzie sau să blocheze toate proiectele demarate de administraţia judeţeană, dar şi de administraţiile locale, iar acum au tupeul să spună că o parte dintre primarii noştri îi susţin. Am încredere totală în edilii social-democraţi din judeţ. Sunt oameni cu experienţă, echilibraţi şi destoinici care nu pot să aplece urechea la astfel de dezinformări. Scopul acestui anunţ făcut de preşedintele PNL Iaşi are iz politic, atât local, cât şi naţional. Încearcă, din nou, să fure startul unei campanii electorale. Nimic surprinzător până acum! Din păcate, şeful liberalilor nu înţelege că pentru a-ţi crea vizibilitate e nevoie de proiecte şi realizări concrete, nu de minciuni şi intoxicări publice", declară liderul PSD Iaşi, prin intermediul unui comunicat de presă.



Liderul PNL Iaşi este criticat, totodată, de Maricel Popa pentru activitatea sa din Parlament.



"Costel Alexe se comportă de parcă liberalii ar fi rezolvat toate problemele ieşenilor şi acum au grija PSD Iaşi. Or, dacă e luat la bani mărunţi, deputatul ieşean, nu poate să numească nici măcar un amărât de proiect început şi finalizat în cei aproape 12 ani în care a reprezentat Iaşul în Parlamentul României. De la astfel de oameni nu

te poţi aştepta la fapte, ci doar la vorbe deşarte. (...) Nu uitaţi, domnule Costel Alexe, că incompetenţa dvs. în Camera Deputaţilor se decontează din munca şi pe spatele ieşenilor. Pentru mine, nu sunteţi nimic mai mult decât deputatul 0. Guvernul României susţine şi sprijină proiectele tuturor comunităţilor ieşene prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), fonduri europene, pentru a moderniza drumuri, şcoli, spitale, pentru a construi creşe şi grădiniţe copiilor noştri, pentru a aduce în gospodăriile oamenilor toate utilităţile necesare. Acestea sunt, cu adevărat, preocupările şi grijile noastre. De a termina proiectele începute şi de a contribui la dezvoltarea judeţului şi bunăstarea ieşenilor", mai spune Maricel Popa, care este şi preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi.

AGERPRES