Marius Budăi: Clar vom aproba bugetul în februarie; pensiile, salariile şi alocaţiile vor fi plătite fără întârzieri

Bugetul de stat pe 2019 clar va fi aprobat în februarie, iar în lipsa acestuia salariile, pensiile, alocaţiile şi indemnizaţiile pentru creşterea copiilor vor fi plătite la timp, a declarat, miercuri seara, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Marius Budăi.

Întrebat de moderatorul emisiunii de ce se va discuta bugetul abia în luna februarie, ministrul a explicat: "Ştiţi că în decembrie noi am dus bugetul în CSAT. A fost suspendată şedinţa de domnul preşedinte (Klaus Iohannis - n. r.), am ieşit din şedinţă fără să rezolvăm cazul. Dacă atunci era aprobat bugetul, se continua cu o sesiune extraordinară şi aveam bugetul aprobat. Însă, ceea ce trebuie să ştie românii: clar vom aproba bugetul în februarie", a afirmat acesta.



Marius Budăi a ţinut să precizeze că, deşi nu a fost aprobat bugetul pe 2019, salariile, pensiile, alocaţiile şi indemnizaţiile pentru creşterea copiilor vor fi plătite la timp.



"Eu am făcut aceste precizări pentru a înţelege foarte clar unde suntem din punct de vedere procedural. Clar vom aproba bugetul, clar îl vom trimite domnului preşedinte la promulgat, clar la un moment dat va trebui promulgat. Până în acel moment, există două prevederi în lege. Una care spune că mergem pe 1/12 din cheltuielile pe anul trecut, iar una foarte importantă care, atunci când avem o motivare clară, chiar putem depăşi acel 1/12. Deci, ce ţine de salarii, pensii, prestaţii sociale, alocaţii, indemnizaţii pentru creştere copil, tot ce ţine de Ministerul Muncii va spun clar aici, eu, ministrul Muncii - şi ca fost lucrător într-o Casă de Pensii şi în Protecţia Copilului şi în Prestaţii Sociale - nu va fi nicio întârziere", a spus el.



De asemenea, şeful de la Muncă a dat asigurări că există un proiect de buget pe 2019.



"Evident (că există un proiect de buget - n. r.)! Dar ce credeţi că a fost depus în CSAT? O hârtie goală?! Un proiect de buget a fost depus în CSAT", a răspuns Budăi la întrebarea dacă există într-adevăr un proiect de buget pentru anul viitor.



"Haideţi să discutăm despre tehnic! Fiecare minister merge la Ministerul Finanţelor şi îşi introduce în aplicaţie bugetul. Lucrul ăsta e făcut de la începutul lui decembrie (2018 - n. r.). Deci, noi aveam bugetul, aveam construcţia făcută. Chiar dacă s-a atacat la Curte noua lege care prevedea majorarea punctului de pensie în 2019 noi am răspuns cu o ordonanţă de urgenţă unde am prins în acea ordonanţă de urgenţă de sfârşit de an - OUG 114/2018 - majorarea punctului de pensie, aşa cum am promis în programul de guvernare. Suntem determinaţi, suntem hotărâţi să facem ceea ce am spus şi am spus-o şi o s-o repet tot timpul: una dintre priorităţile noastre principale este mai mulţi bani în buzunarele românilor - şi aşa vom face, pentru că suntem într-o dinamică a activităţii ... şi rezultatele economice ne permit, dar şi situaţia financiară a românilor trebuie îmbunătăţită. Ne-am angajat să facem asta şi ne luptăm pentru asta", a continuat el.



În altă ordine de idei, ministrul Muncii a criticat declaraţiile "iresponsabile" făcute de Opoziţie pe parcursul anilor 2017 şi 2018 cu privire la lipsa banilor din buget pentru plata pensiilor şi salariilor, care "ne-au băgat părinţii şi bunicii în panică".



"Discutăm perioada anilor 2017 - 2018. Am avut foarte clar parte de declaraţii - aş spune eu iresponsabile - chiar şi pe perioada anului 2017 şi pe perioada anului 2018, care ne-au băgat părinţii şi bunicii în panică şi care le spunea: 'Domnule, de mâine nu mai aveţi bani de pensii, ăştia n-or să vă mai dea pensiile'. Apropo, aveţi bunici? Şi vă întreb cu toată seriozitatea. Eu o mai am doar pe bunica mea, dar trei dintre bunici nu-i mai am. Dar haideţi să facem un exerciţiu de imaginaţie şi să mergem la unul dintre bunicii noştri şi să-i spunem: 'Tataie, de mâine nu-ţi mai dă banii'. Să-i vedem expresia din ochi. De asta spun că sunt declaraţii iresponsabile. Nu putem să ne batem joc de pensionari! Dacă vrem să facem politică cu adevărat, nu putem să ne batem joc de ei. Dar am avut parte - şi sunteţi de acord cred - de tot anul 2017 şi 2018 de declaraţii din astea: "Nu sunt bani de pensii, nu vor fi bani de salarii, nu vor fi bani de pensii, nu vor fi bani de salarii'. S-a demonstrat că prin tot ceea ce am făcut, am creat şi plusvaloare în economie şi ne-am ţinut şi de majorările pe care le-am promis", a afirmat Budăi.



Acesta a mai spus că proiectul Legii pensiilor este sustenabil, iar aprobarea proiectului Legii de buget pentru 2019 nu a fost afectat de această lege.

