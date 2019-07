“Meci” dur între Dăncilă și Pleșoianu, pe tema “Kovesi”

Un nou derapaj al președintelui proaspăt ales al PSD, Viorica Dăncilă, l-a determinat pe deputatul PSD Liviu Pleșoianu să aibă o ieșire nervoasă pe pagina sa de socializare. Premierul a afirmat, la sfârșitul săptămânii trecute, că va propune discutarea în Comitetul Executiv Național dacă partidul urmează sau nu să susțină candidatura Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European. “Doamna Dăncilă#2, cine sunteţi şi ce aţi făcut cu doamna Dăncilă#1, cu omul pe care îl apăram!??”, întreabă Pleșoianu.

“Eu nu am spus că o susțin (pe Laura Codruța Kovesi – n.red.), nu am spus că nu o susțin. Am mai spus faptul că nu este corect ca eu singură să spun ceea ce trebuie să facă partidul. Când va fi cazul vom face un Comitet Executiv și vom decide asupra acestei chestiuni.”, a declarat, la sfârșitul săptămânii trecute, Viorica Dăncilă.

Aceasta a adăugat că nu poate lua în nume propriu o asemenea decizie, dar că o va supune votului forului statutar al partidului. Însă, premierul a refuzat să-și expună public propria opinie cu privire la această chestiune.

Revolta lui Pleșoianu

Afirmația președintelui PSD l-a înfuriat teribil pe deputatul Luviu Pleșoianu, care, în ultima perioadă, a avut o serie de atacuri la adresa Vioricăi Dăncilă, generate, în principal, de modul în care aceasta și-a schimbat atitudinea în raport cu abuzurile sistemului, după condamnarea lui Liviu Dragnea "Cine vrea să ajungă pe vârful muntelui ar trebui să urmărească indicatoarele, nu să meargă orbeşte după cei din faţă. Cei din faţă s-ar putea îndrepta spre prăpastie... Urmaţi omul doar dacă omul urmează indicatorul! Câtă vreme doamna Dăncilă a ţinut drumul corect, nu numai că nu am criticat-o, dar am şi apărat-o public. Acum, dacă văd că merge cu viteză maximă către râpă, să nu se aştepte nimeni să merg după dânsa”, a scris, ca reacție, Pleşoianu. Acesta a adăugat: “Cum să spună că face CEX să se stabilească susţinerea lui Kovesi!? Doamna Dăncilă, chiar aţi uitat cum vorbeam noi doi, la terasă, la Bruxelles? Aţi uitat când am întrebat-o pe Kovesi ce dracului căuta, ca Procuror General, în Sufrageria lui Oprea, alături de şefii SRI Maior şi Coldea, în seara turului II al alegerilor prezidenţiale din 2009!? Aţi uitat când v-aţi ocupat să stau faţă în faţă cu Divinitatea Sa, cu întâia sufrageristă a neamului!? Aţi uitat când mă rugaţi să-i spun domnului Dragnea că v-aţi ocupat? ...Doamna Dăncilă#2, cine sunteţi şi ce aţi făcut cu doamna Dăncilă#1, cu omul pe care îl apăram!??”.

Război deschis

Nu este pentru prima dată când Liviu Pleșoianu intră în conflict deschis cu Viorica Dăncilă, pe care, de altfel, a și contracandidat-o, la congresul din 29 iunie, pentru președinția PSD, unde a ocupat poziția a doua. Pleșoianu se arată iritat de faptul că, după eliminarea lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului, prin condamnarea primită a doua zi după alegerile europarlamentare, Dăncilă a schimbat discursul despre statul paralel cu 180 de grade și că a predat, practic, formațiunea și guvernarea către președintele Klaus Iohannis. În replică, premierul a catalogat discursul lui Pleșoianu, ca fiind unul antieuropean și antiamerican.

Președintele PSD ia în calcul să întrebe CEX-ul dacă partidul o susține pe fosta șefă a DNA la conducerea EPPO

Ziua Justiției “cu protocoale secrete”

Fostul secretar general al PSD a avut un mesaj de Ziua Justiției, tot pe Facebook. “Cum care Justiție? Aia cu protocoale secrete și ilegale; aia cu decizii în plicuri galbene> Aia de care vorbea Băse cu Maior la miez de noapte, la Palat”, spune Codrin Ștefănescu. Acesta mai arată că România are parte de o justiție în care completurile de judecată au fost desemnate ilegal și neconstituțional, care a “nenorocit zeci de mii de oameni și familiile lor, pentru absolut nimic”. “Asta sărbătorim noi, azi (ieri – n.red.) Și n-avem voie să zicem nimic de rău, că așa-i ordinul de sus. Trăiască pacea pe pământ!”, a conchis Ștefănescu.