Meleşcanu este dispus să se suspende şase luni, dar să rămână afiliat grupului senatorial

Senatorul Teodor Meleşcanu a declarat, miercuri, că o soluţie simplă pentru ca grupul parlamentar ALDE de la Senat să nu se desfiinţeze este ca el să se suspende pentru şase luni din calitatea de parlamentar al grupului şi să rămână în continuare afiliat acestuia, putând astfel să rămână şi candidat susţinut de PSD pentru şefia camerei superioare.



Întrebat dacă, în cazul în care pleacă din grupul parlamentar ALDE, acesta ar trebui să se desfiinţeze, Meleşcanu a menţionat că grupul îşi poate continua activitatea "dacă există înţelegere şi dorinţă de dialog".



"Eu cred că poate foarte bine să continue (grupul parlamentar ALDE de la Senat - n.r.) dacă există înţelegere şi dorinţă de dialog. Din punctul meu de vedere, o foarte simplă soluţie ar fi să mă suspend pentru şase luni, rămânând în cadrul grupului parlamentar. Sunt dispus să mă suspend din calitatea de parlamentar al grupului ALDE, dar să rămân în continuare afiliat acestuia. Am făcut colegilor din grup această propunere. Au fost foarte interesaţi", a menţionat Meleşcanu, la Senat.



El a arătat că decizia conducerii ALDE de a-l exclude din partid în cazul în care nu renunţă la candidatura la conducerea Senatului cu sprijinul PSD, "nu are baza juridică necesară".



"Am discutat cu toată lumea (din ALDE - n.r.) şi sperăm să ne înţeleagă. Am avut o candidatură, am acceptat-o, sper să fie numărul de voturi necesar, pentru că până la urmă obiectivul meu, şi vă spun foarte direct, este că România are nevoie de stabilitate economică şi de atragere de investiţii, nu să ne tot hârjonim printr-o parte şi prin alta", a afirmat Meleşcanu.



Meleşcanu a menţionat că speră că a convins o parte din colegii săi de la ALDE să îl voteze.

