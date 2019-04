Meleşcanu: Nu ne putem imagina pacea şi securitatea fără relaţia transatlantică

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat miercuri, în deschiderea Conferinţei "Nato@70 - CSDP@20: Un parteneriat pentru viitor", organizată în marja preşedinţiei române la Consiliul UE, că relaţia transatlantică rămâne "esenţială pentru securitatea şi prosperitatea europeană" şi a subliniat importanţa intensificării acestei relaţii.



"Aş vrea să subliniez un aspect foarte important pentru noi, care ar trebui să facă parte din discuţiile noastre de azi. Mă gândesc la obligaţia noastră, a tuturor, de a intensifica relaţia transatlantică. Aceasta rămâne esenţială pentru securitatea şi prosperitatea europeană. Prioritatea noastră comună ar trebui să fie să construim un consens politic puternic între liderii europeni şi ai Statelor Unite pe teme de securitate, pe care trebuie să le soluţionăm împreună. În mod coerent, operaţiunile trebuie să se reflecte la toate nivelurile, în activităţi concrete. Concluzionând, aş spune că nu ne putem imagina pacea şi securitatea fără relaţia transatlantică, iar din punctul nostru de vedere acesta este unul dintre elementele cheie ale progresului nostru în asigurarea securităţii şi apărării pentru ţările noastre, dar şi în lume", a precizat Meleşcanu.



Ministrul a remarcat că NATO este considerată "una dintre cele mai longevive şi mai de succes alianţe din lume", evidenţiind capacitatea acesteia "de a se adapta şi transforma", de a răspunde priorităţilor de securitate.



"Pe de altă parte, în ce priveşte Uniunea Europeană, au existat o mulţime de evoluţii, avem Strategia globală a UE pentru politica de securitate. (...) Una dintre evoluţiile importante la nivelul UE este cooperarea structurată permanentă, PESCO, reprezentând unul dintre răspunsuri la falsa dilemă dintre eficienţă şi abordarea incluzivă. Are potenţialul de a juca un rol important, dacă ne asigurăm că proiectele de cooperare vizează capabilităţile reale existente la nivel european", a spus el.



Meleşcanu a evidenţiat că în ce priveşte o serie de subiecte regionale, precum Balcanii de Vest, a existat întotdeauna "o convergenţă strategică între activitatea NATO şi a UE".



"Unul dintre elementele cooperării dintre UE şi NATO l-a reprezentat summit-ul de la Varşovia din 2016, care a creat o moştenire care trebuie păstrată şi poate că noi, statele membre, ar trebui să ne gândim la modul în care să o consolidăm şi dezvoltăm în viitor. Reamintesc faptul că în ce priveşte multe aspecte importante din regiunea noastră, precum Balcanii de Vest, a existat întotdeauna o convergenţă strategică între activitatea NATO şi a UE. Chiar dacă acestea au continuat să îşi păstreze independenţa, au cooperat şi am avut lecţii importante de învăţat în ce priveşte coordonarea strategică, dezvoltarea interoperabilităţii", a precizat ministrul.



Meleşcanu a subliniat că securitatea, alături de coeziune, reprezintă una dintre priorităţile preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene. El a menţionat că România a fost şi rămâne "un avocat puternic" al parteneriatului UE-NATO.



"În paralel cu demersurile României în vederea aderării la NATO, începute din 1994, de asemenea am fost interesaţi şi de aderarea la Uniunea Europeană. De la început, încă înainte de a deveni membră a UE, România era implicată în anumite politici europene de securitate şi apărare, iar acest lucru este un exemplu clar în ce priveşte abordarea pe care o avem în regiune în ce priveşte pacea şi securitatea. Până în decembrie 1999, România a primit invitaţia de a începe negocierile în vederea obţinerii statului de ţară membră UE, iar în ce priveşte NATO, în urmă cu 23 de ani România a fost prima ţară fost comunistă care a semnat Parteneriatul pentru Pace. Acest lucru arată că în România a fost de la bun început un avocat puternic al parteneriatului UE-NATO şi că am rămas susţinători puternici ai relaţiei transatlantice", a precizat el.



În cadrul sesiunii de deschidere a conferinţei au mai luat cuvântul: Jean-Christophe Belliard, secretar general adjunct al Serviciului European de Acţiune Externă (SEAE), James Appathurai, asistent adjunct al Secretarului General NATO pentru afaceri politice şi politici de securitate şi Jorge Domecq, directorul Agenţiei Europene de Apărare (AEA). AGERPRES