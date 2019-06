Meleşcanu: Prin luarea de poziţie de astăzi nu am încercat să indicăm ce căi trebuie să urmeze R. Moldova

Ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, a făcut marţi precizări legate de situaţia din Republica Moldova, afirmând că numai prin votul electoratului se poate asigura credibilitatea oricărui guvern.



Acesta a fost întrebat de jurnalişti la Parlament despre ultimele sale declaraţii pe această temă şi poziţia oficială a MAE.



"Nu mi-am regândit poziţia faţă de ieri (n.r. - luni). Noi ne-am pronunţat astăzi şi asta este poziţia Ministerului de Externe şi o respectăm cu toţii. Ieri a fost discuţie pe care am avut-o noi, nu v-am dat o declaraţie de presă în legătură cu Moldova. Ieri după-amiază, am organizat o întâlnire cu principalii actori politici în care am încercat să găsim o modalitate prin care să ne exprimăm foarte coerent poziţia noastră. (...) Eu am susţinut principiul că numai prin votul electoratului se poate asigura credibilitatea oricărui guvern care prin acest vot poate să ajungă cu adevărat la o soluţie politică într-un fel sau în altul, în fiecare ţară. Nu a fost nimic altceva, nici nu am spus că nu o recunoaştem pe Maia Sandu, nici altceva. Poziţia pe care noi am făcut-o aseară a fost aprobată astăzi de preşedinte, de către doamna prim-ministru", a arătat Meleşcanu.



El a adăugat că prin poziţia oficială adoptată de MAE nu s-a încercat să se indice ce căi trebuie să urmeze Republica Moldova.



"Prin luarea de poziţie pe care am prezentat-o astăzi nu am încercat să indicăm ce căi trebuie să urmeze Republica Moldova. Pe baza votului exprimat - este singura modalitate prin care o ţară poate fi guvernată de către o formaţiune politică sau de o majoritate de voturi. Ceea ce am spus şi ceea ce ţinem este sublinierea importanţei pe care o acordăm pentru Republica Moldova în ceea ce priveşte respectarea prevederilor acordurilor de asociere cu UE şi cu acordul DCFT (acord de liber schimb semnat de Republica Moldova cu UE). Considerăm, de asemenea, că una din temele fundamentale trebuie să o reprezinte asigurarea securităţii independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova şi avem o referire foarte directă la dorinţa României de a dezvolta în continuare şi de a lucra pentru parteneriatul strategic pe care îl avem pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Noi nu am dat soluţii la aceste lucruri, am încercat doar să arătăm, din punctul de vedere al României, cum considerăm noi că lucrurile trebuie să se întâmple, inclusiv continuarea procesului de reforme în Moldova, pentru a ajunge la parametrii solicitaţi de UE", a explicat ministrul de Externe.

