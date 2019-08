Meleşcanu spune că Dăncilă a "rătăcit" cererea de rechemare a lui Maior

Fostul ministru de Externe Teodor Meleşcanu susţine că i-a trimis premierului Viorica Dăncilă, spre avizare, pe 8 mai, prin poşta specială, cererea de rechemare a ambasadorului României în SUA, George Maior, dar că prim-ministrul ar fi "rătăcit" documentul.



"Memorandumul privind propunerea de rechemare a dlui ambasador George Maior a fost trimis spre avizare prim-ministrului, prin poşta specială, la data de 8 mai 2019, aşa cum rezultă din documentul de expediţie, urmând ca după avizarea de către dna prim-ministru să fie trimis preşedintelui României. În ceea ce o priveşte pe dna prim-ministru, nu este pentru prima oară când "rătăceşte" documentele pe care nu şi le asumă sau pe care nu doreşte să le respingă", a afirmat Meleşcanu, potrivit unui comunicat al ALDE transmis, vineri, AGERPRES.



Joi, premierul Viorica Dăncilă a declarat că nu a primit nicio solicitare de la Teodor Meleşcanu în privinţa rechemării la Bucureşti a ambasadorului României în SUA, George Maior.



Întrebată într-o conferinţă de presă susţinută la Piteşti despre situaţia lui George Maior, Dăncilă a precizat că nu a primit nicio solicitare de la fostul ministru Meleşcanu referitoare la rechemarea în ţară a ambasadorului din SUA.



"Nu am primit nicio solicitare de retragere din partea domnului Meleşcanu, absolut nicio solicitare. O semnam şi o trimiteam la Cotroceni dacă primeam această solicitare. (...) O să am o discuţie cu doamna Ramona Mănescu, dar nu am primit niciun document pentru rechemarea lui George Maior. A fost o decizie politică la momentul acela, nu eram preşedintele partidului, dar acea hârtie care trebuia trimisă la Cotroceni nu a venit", a spus premierul.

