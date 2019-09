Meleșcanu: Sunt membru al ALDE şi sprijin o candidatură independentă la prezidenţiale

Preşedintele Senatului, Teodor Meleşcanu, a declarat joi că se consideră în continuare membru al ALDE şi din această calitate sprijină în continuare o candidatură independentă la alegerile prezidenţiale.



Întrebat într-o conferinţă de presă cu cine va vota la alegerile prezidenţiale, Meleşcanu a spus: "E o întrebare foarte bună. În principiu, vă asigur că mă mai gândesc când voi vedea care sunt candidaţii cei mai serioşi. Varianta, în calitate de membru al ALDE, pentru că sunt membru al ALDE şi sper să rămân în continuare, evident că va fi şi din partea mea sprijin pentru o candidatură independentă. Nu vreau acum să intru în discuţii foarte multe cu candidatura independentă. Domnul Mircea Diaconu - am aflat întâmplător că este candidatul nostru şi dacă este candidatul nostru merită să-l sprijinim".



El spune că nu a luat în calcul susţinerea Vioricăi Dăncilă - candidatul PSD la alegerile prezidenţiale. "Nu am luat în calcul acest lucru, dar voi avea timpul necesar. Orice este posibil, dar nu vreau acum să aveţi impresia că mi-am schimbat opiniile şi mai ales că mi-am schimbat poziţia în cadrul grupului ALDE. (...) Există nişte reguli foarte clare, nu se mai pune problema unor alţi candidaţi sau a unui candidat comun", a adăugat Meleşcanu.



În ce priveşte încheierea unor alianţe electorale cu PSD la alegerile locale sau parlamentare, el a arătat că "este una din variante" pentru ALDE.



"După părerea mea, este una din variantele pe care le putem avea. Sigur, nu depinde numai de noi, depinde şi de PSD în ce măsură se doreşte un asemenea lucru, dar esenţial este să avem un program politic, să ştim ce vrem - aşteptăm ca la nivelul probabil al congresului extraordinar să stabilim foarte clar unde ne ducem - vrem să stăm în continuare în opoziţie, 10 ani, 20 de ani, până ne vom solidifica şi vom putea să fim un partid care să influenţeze viaţa din România sau vom intra într-o alianţă politică, lucru foarte posibil din punctul meu de vedere, aşa cum stau lucrurile pentru ALDE la ora actuală. (...) Problema care se pune este cea a viziunii pe care o au membrii, cei care sunt pe diverse funcţii în cadrul partidului şi să urmeze o discuţie deschisă, în care să avem într-adevăr un program care să fie prezentat. S-ar putea să fie mai mulţi candidaţi, fiecare cu programul lui, şi să alegem prin majoritate care este cea mai bună cale pe care s-o urmăm", a spus preşedintele Senatului.

