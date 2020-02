Mesajul lui Klaus Iohannis după atacul din Germania

Klaus Iohannis a transmis un mesaj pe Twitter dupa atacul armat din Germania, soldat cu 11 morti si mai multi raniti.

„Condamn cu fermitate atacurile violente împotriva unor oameni nevinovați care au avut loc în Hanau. Transmit condoleanțe celor care și-au pierdut rude și prieteni. România este solidară cu Germania”, a scris șeful statului pe Twitter.

I strongly condemn the violent attacks against innocent people that took place in #Hanau. My condolences to those who have lost family and friends! Romania stands in solidarity with #Germany.