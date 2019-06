Mesajul premierului Dăncilă de 1 Iunie: România are copii valoroşi, talentaţi şi creativi

Premierul Viorica Dăncilă afirmă, într-un mesaj transmis cu ocazia zilei de 1 Iunie, că România are copii valoroşi, talentaţi şi creativi, al căror potenţial poate fi pus în valoare prin efortul comun al întregii societăţi.



"Ne dorim pentru ei ce este mai bun, iar reuşitele lor, la şcoală, în dezvoltarea personală sau în diferite competiţii la care participă reprezintă o garanţie că România păşeşte cu dreptul spre viitor. Un copil iubit de familie, sănătos, ocrotit de stat şi care are acces la educaţie, încurajat să fie inovativ şi responsabil, este un copil fericit şi cu perspective solide pentru viitor. Pregătirea pentru responsabilităţile care îi aşteaptă ca adulţi începe de acum. De aceea, susţinem orice iniţiativă care îi ajută să-şi descopere şi să-şi dezvolte de timpuriu aptitudinile", se arată în mesajul prim-ministrului.



Viorica Dăncilă a reamintit de proiectul-pilot de educaţie antreprenorială digitalizată Kidibot Start-Up România, lansată de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, apreciind că prima ediţie s-a dovedit un succes.



"Am fost onorată să-i primesc de curând, la Palatul Victoria, pe copiii şi adolescenţii care s-au implicat în redactarea 'Declaraţiei de la Bucureşti a copiilor din Uniunea Europeanăţ privind participarea lor la luarea deciziilor la nivel naţional şi european - o iniţiativă lansată sub auspiciile Preşedinţiei României la Consiliul UE. Este dovada seriozităţii cu care copiii şi tinerii noştri se gândesc la viitorul lor şi al proiectului european. Ne dau toate motivele să fim mândri de ei şi să-i susţinem. Le doresc tuturor copiilor să crească sănătoşi, motivaţi să înveţe şi să-şi croiască un drum frumos în viaţă, pentru ca şi ei, la rândul lor, să poată fi un exemplu bun de urmat pentru generaţiile viitoare", se mai menţionează în mesaj.

AGERPRES