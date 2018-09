Mihaela Huncă a depus cerere de adeziune la Partidul Pro România

Deputatul Mihaela Huncă, care a demisionat în urmă cu două săptămâni din Partidul Social Democrat, a depus, luni, cererea de adeziune la Partidul Pro România.



Semnarea adeziunii a avut loc la Botoşani, în prezenţa preşedintelui Pro România, Victor Ponta, anunţul fiind făcut în cadrul unei întâlniri cu membrii şi simpatizanţii acestei formaţiuni politice.



"Am decis să fac parte dintr-o echipă care respectă valorile autentice, dintr-o echipă căreia îi pasă de noi, de cetăţenii de rând. Am ales democraţia în locul autocraţiei. A fost greu ca, după 18 ani în PSD, în care am fost un soldat disciplinat şi în care nu am precupeţit niciun efort, să iau această decizie pentru că drumul care se mergea nu mai era cel cu cu care noi ne-am angajat către dumneavoastră botoşănenii", a afirmat Mihaela Huncă.



Huncă este primul parlamentar social-democrat care părăseşte partidul după alegerile din decembrie 2016.



"Bine aţi venit alături de noi! Echipa Pro România creşte cu oameni de bună calitate. Eu sper că se va schimba ceva în bine şi în PSD. Nu aşa de repede, dar se va schimba şi după aceea să facem toţi treabă bună pentru Botoşani şi pentru toată ţara", a afirmat, la rândul său, Victor Ponta. AGERPRES