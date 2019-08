Mihai Fifor, ironic la adresa lui Dacian Cioloş: L-a luat gura pe dinainte

Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a avut o primă reacție la afirmaţiile lui Dacian Cioloş cu privire la formarea unui nou guvern competent, fostul premier subliind că Alianţa USR PLUS este gata să intre la guvernare, dar cu legitimitate în Parlament, care să permită aplicarea unui program de restructurar.

Mihai Fifor susţine că România are deja un guvern competent, aducând în sprijinul afirmaţiilor sale câteva date statistice.

„L-am auzit ieri pe Dacian Cioloș spunând că trebuie pus un “guvern competent” care să conducă România. Cred că l-a luat gura pe dinainte. Tocmai domnul Cioloș s-a trezit să vorbească de competență. Păi hai să vedem cum stau lucrurile:

1) PIB-ul în 2019 e cu 33,% mai mare decât era la Cioloș, iar veniturile bugetare au crescut cu 53% față de 2016 (singurul an în care veniturile la buget au scăzut!).

2) Investițiile publice din primul semestru din acest an sunt duble față de sem. 1 din guvernarea tehnocrată!

3) Datoria guvernamentală a scăzut de la 37,5% din PIB, cât a lăsat-o Cioloș, la 35% în guvernarea Dăncilă.

4) La fonduri europene, Guvernul Cioloș a fost un adevărat dezastru! Doar 0,68 miliarde lei primea România de la UE în primul semestru din 2016, față de 7,6 miliarde lei în semestrul 1 din acest an! Gradul de absorbție la dl Cioloș a fost de doar 7% (pe baza proiectelor lăsate tot de o guvernare PSD!), în timp ce acum, în guvernarea Dăncilă, am ajuns la 31%.

5) Punctul de pensie e cu 45% mai mare, iar salariul mediu net, „în mână”, a crescut cu 50%, depășind azi pragul de 3.000 lei.

6) Avem acum cu peste 860.000 de salariați în plus față de 2016, iar șomajul a coborât de la 4,8% la 2,9%.

Deci, domnule Cioloș, guvernul competent despre care vorbiți este deja în funcție și continuă să facă lucruri bune pentru oameni.

Ferească Dumnezeu să ajungeți iar la guvernare!”, a scris Mihai Fifor pe pagina sa de Facebook.Antena3