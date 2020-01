Mihai Goţiu, atac la adresa lui Dan Barna: Tu şi apropiaţii tăi aveţi vreme de pierdut cu referate şi documente doctrinare

Lucian Alecu

Senatorul USR Cluj Mihai Goţiu l-a criticat, vineri, pe preşedintele partidului, Dan Barna, pentru lansarea documentului programatic privind ideologia de centru dreapta pentru USR, în legătură cu care liderul formaţiunii a anunţat şi un referendum intern ce ar urma să fie organizat în luna februarie.



"D-le preşedinte al USR, Dan Barna, dragă coleg Dan, ne bat alegerile locale şi anticipatele la uşă, cei care ne-au acordat încrederea aşteaptă de la noi să lansăm în dezbatere publică programul de guvernare, iar tu şi apropiaţii tăi din USR aveţi vreme de pierdut cu referate şi documente doctrinare, redactate (cel mult) la nivelul unui seminar din primul an de facultate? Ţara asta are nevoie de politici de guvernare, locale şi naţionale, nu de cartoane şi etichete. Se miră unii colegi că am ajuns pe la 11-12% în sondajele de opinie. Păi cum să nu ajungem la un asemenea scor când ne ocupăm de aşa ceva?", spune Mihai Goţiu într-o postare pe Facebook.



Senatorul USR Cluj mai spune că în documentele anterioare ale partidului nu se specifică nimic despre poziţionarea doctrinară.



"Dane, te rog citeşte Proclamaţia de la Câmpeni (din toamna lui 2013), Declaraţia de la Cluj, asumată în faţa a peste 25.000 de protestatari, pe 14 noiembrie 2014, Carta Albă a Bunei Guvernări, din primăvara lui 2012. O să constataţi că nu scrie nimic acolo despre stânga, despre dreapta, centru-dreapta, conservatorism, centru-stânga şi aşa mai departe. Sunt, însă, revendicările şi cauzele celor care au demonstrat că sunt anti-sistem: de la sănătate, educaţie, mediu, justiţie, reformă politică, cercetare, cultură, drepturi civile şi sociale, dincolo de orice etichetă sau ideologie. Avem de ales dacă vrem să-i reprezentăm pe aceşti cetăţeni (şi da, atunci suntem anti-sistem) ori doar ne lipim o etichetă şi pretindem că-i reprezentăm", mai spune Mihai Goţiu.



Senatorul clujean vorbeşte şi de demisia lui Dan Barna.



"Dane, te întreb pe tine şi pe colegii care susţin asta: dacă mai mult de 50% dintre membrii USR nu-şi asumă documentul acesta (nota bene, avem deja o Cartă a Valorilor USR adoptată), îţi vei prezenta demisia pentru că ne-ai făcut să pierdem vremea? Sau dacă 50%+1 ori poate 60% şi-l asumă, ce faceţi cu restul membrilor USR, fie că sunt 49,99%, fie "doar" 40% ori 30%? Îi/ne daţi afară pentru că "nu corespund/corespundem ideologic"? De-asta v-aţi 'intrat în mână' cu excluderile şi suspendările de la sfârşitul anului trecut? (...) Sper, până nu e prea târziu, să înţelegi ce aşteaptă, cu adevărat, oamenii de la noi. Fapte, nu etichete!", a conchis Mihai Goţiu.



Echipa de conducere a USR a pus, vineri, la dispoziţia membrilor formaţiunii, înainte de începerea referendumului intern, documentul doctrinei pentru poziţionarea ca partid de "centru dreapta modern". În document este prezentat şi un plan de acţiune pentru o guvernare a USR, alături de cinci principii de guvernare şi "10 pachete de politici pe care se va baza guvernarea USR".



Pe 17 decembrie, preşedintele USR, Dan Barna, anunţa organizarea unui referendum intern privind definirea de centru-dreapta a poziţiei doctrinare a partidului.



Barna a explicat, atunci, că acest referendum este necesar pentru că partidul a intrat într-o altă etapă şi electoratul aşteaptă să vadă o alternativă politică bine definită.



Referendumul intern ar urma să se desfăşoare în luna februarie a.c. AGERPRES