Mihai Tudose s-a reînscris în PSD

Fostul premier Mihai Tudose s-a reînscris în Partidul Social Democrat, potrivit unui anunț făcut de primarul Brăilei, Marian Dragomir, transmite Antena 3.

Mihai Tudose s-a înscris din nou in Organizatia Judeteana Brăila a PSD, semnand adeziunea pe 7 ianuarie, potrivit unui document postat pe Facebook de edilul din Brăila.

”MIHAI TUDOSE INTRA ÎN ECHIPĂ !!! Cel mai bun PRIM MINISTRU, brăileanul care a semnat și demarat cel mai important proiect pentru sud-estul României – Podul peste Dunăre, revine în forță la PSD. Cu prietenie și respect, a fost rândul meu să semnez recomandarea lui pentru a reveni la PSD. Nu a fost ușor, dar la final a ales echipa de la Brăila. Oamenii fac diferența !!! In martie 1999 am intrat în politica. Mihai Tudose era președintele Organizației de tineret. Am crescut împreună, am evoluat diferit ,dar de fiecare dată am sustinut Brăila. Am luptat cu adversari politici, ne-am asumat riscuri și în ultima perioadă am luat atitudine împotriva celor care au încercat din interior sa pună interesul lor înaintea normalității. Acum vom lupta cu cei care încearcă azi să șteargă Brăila de pe harta investițiilor. Împreună vom pune pe primul loc proiectele Brăilei și modernizarea PSD. Mulțumesc Mihai !!!”, este mesajul lui Marian Dragomir.

Mihai Tudose a demisionat din Pro România pe 2 decembrie.